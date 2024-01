La joven emprendedora que ayuda a freelance y pequeñas compañías a vender más usando LinkedIn

Esther Silván es una emprendedora que personificó una metamorfosis muy particular: de joven talento del marketing en el mundo corporativo, a darle un giro a su carrera y convertirse en una emprendedora digital de éxito, gracias a su enfoque estratégico para darse a conocer y vender en LinkedIn.

Su camino en el mundo del marketing digital comenzó con una carrera prometedora en el ámbito corporativo en empresas de renombre internacional, como BBVA y MAPFRE, donde destacó por su creatividad y habilidades en estrategias digitales.

Sin embargo, su verdadera vocación llegó cuando la pandemia del covid la empujó a repensar su futuro profesional, dejar su trabajo en una multinacional y dar el salto a emprendedora digital. Promocionando sus propios servicios como consultora freelance, descubrió el poder de LinkedIn como plataforma para transformar negocios y decidió especializarse en el uso de esta herramienta.

Una perspectiva particular del social selling Así, Esther fue forjando lo que hoy es su enfoque único que la distingue: no se trata solo de acumular seguidores o trucos para destacar en la plataforma, sino de construir una marca personal atractiva y crear relaciones basadas en la confianza y la autenticidad. Su capacidad para repensar la venta de servicios en línea, transformándola en un proceso orgánico, humano y minimalista, ha resonado profundamente en la comunidad empresarial.

Su web y su perfil de LinkedIn son una ventana al mundo de la marca personal y el social selling y un punto de encuentro para su comunidad. A través de sus servicios de consultoría estratégica, Esther ayuda a emprendedores a desbloquear su potencial en el ámbito digital. Desde la creación de estrategias de marca personal hasta el diseño de planes de contenido o el diseño de acciones para captar leads, su trabajo consiste en ayudar a pequeñas empresas a destacar en su industria gracias a la marca personal de sus fundadores y al potencial orgánico de LinkedIn.

Ayudando a más emprendedores a desbloquear el poder de LinkedIn Esther destaca entre sus propuestas su próximo lanzamiento: una membresía destinada a democratizar su conocimiento y permitir que más emprendedores, freelancers y pymes aprendan a posicionarse y vender sus servicios en LinkedIn a través de la marca personal.

Con más de 26.000 seguidores en LinkedIn, Esther ha desentrañado el enigma de vender sin ser intrusiva. Su mensaje es claro: no hay atajos, solo autenticidad, estrategia y compromiso. Lejos de querer convertir a todos en influencers, la emprendedora se encarga de ayudar a cada empresario a encontrar sus puntos fuertes y destacar en un mercado saturado sin perder la esencia ni imitar a otros expertos influyentes.

Esther Silván representa el poder transformador de LinkedIn, plataforma que en la actualidad multiplica año tras año el número de usuarios activos. Su enfoque auténtico, su enérgica pasión por ayudar a otros emprendedores y su habilidad para reinventar la venta de servicios en línea la han convertido en un faro de inspiración para aquellos que buscan triunfar en el mundo digital.