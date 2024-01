Daniel Cabezalí pone a disposición el tratamiento de la fimosis en niños

La fimosis en niños es una afección común que afecta a más de un 95 % de los recién nacidos y entre 10-20 % a niños de 2 a 3 años de edad. Hasta los 4 años esta enfermedad es totalmente fisiológica y puede ser tratada con facilidad dependiendo de su estado. Por supuesto, es necesaria la indicación de un especialista para determinar si es necesario o no un tratamiento con cirugía para generar resultados permanentes y eficaces. El doctor Daniel Cabezalí es un urólogo pediátrico con experiencia en laparoscopia, cirugía uretral y el tratamiento completo de fimosis en niños.

¿Qué es la fimosis en niños y cuáles son las consecuencias de no tratarla? El Dr. Daniel Cabezalí explica que la fimosis en niños se genera cuando el prepucio es muy estrecho o no tiene suficiente elasticidad para empujarlo con facilidad hacia atrás. Es normal que todos los niños nazcan con fimosis y de manera natural el problema vaya corrigiéndose hasta que el glande queda al descubierto para facilitar la salida de la orina. Sin embargo, existen ocasiones en las que este proceso natural no ocurre, generando una serie de consecuencias. Entre estas consecuencias, se puede mencionar la producción de infecciones debido a que las secreciones no pueden ser limpiadas de manera correcta. De la misma manera, la falta de un glande correctamente descubierto genera dificultades para orinar y, por lo tanto, problemas en el tracto urinario. Además de esto, algunos niños pueden sentir molestias como dolor, picazón o ardor al momento de tener erecciones. El Dr. Daniel Cabezalí menciona que, tras cierta edad, la fimosis debe ser tratada con prepucioplastia en los casos más leves o con cirugía (circuncisión quirúrgica) en las situaciones más graves.

¿Cuándo es necesaria la cirugía para corregir la fimosis en niños? La circuncisión quirúrgica es un proceso que debe llevarse a cabo en los niños que han adquirido un problema severo de fimosis. Esta severidad puede verse reflejada en infecciones repetidas como la balanitis o la parafimosis, así como desgarros debido al mismo problema. Por lo general, la circuncisión es recomendada cuando la estrechez o poca elasticidad permanece después de los 2-4 años de edad, especialmente si el niño ha dejado el pañal. El proceso de circuncisión quirúrgica consiste en cortar una porción significativa del prepucio estrecho. Debido a que se trata de un corte realizado en niños pequeños, este procedimiento siempre debe ser llevado a cabo con anestesia y por un equipo de especialistas en el área. El Dr. Daniel Cabezalí Barbancho cuenta con conocimiento y experiencia en la realización de la circuncisión quirúrgica para tratar la fimosis en niños de diferentes edades. Por supuesto, este doctor también ofrece un servicio de diagnóstico urológico pediátrico previo para examinar la gravedad del problema y las diferentes soluciones a aplicar.

Daniel Cabezalí tiene años de experiencia como urólogo pediátrico y posee un catálogo extenso de servicios como cirugías, tratamientos de enfermedades comunes y/o severas y diagnósticos para todas las edades y afecciones.