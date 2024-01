Rafael Martín Bueno, el abogado experto en negligencias médicas

Las negligencias médicas que se dan durante un parto son un problema que lamentablemente existe y que tiene un carácter muy complejo, dado que se trata de una mala práctica que efectúa un médico o proveedor de atención sanitaria y que puede generar desde lesiones leves hasta una afectación drástica de la calidad de vida del bebé e, incluso, provocar su muerte.

Una de las lesiones fetales más comunes durante el alumbramiento es la hipoxia intraparto, también conocida como asfixia perinatal, la cual se produce cuando el feto o recién nacido no recibe el suficiente oxígeno. De no detectarse a tiempo esta situación, puede ocasionar daños irreparables en el cerebro del pequeño como retrasos cognitivos, discapacidades motoras, parálisis cerebral, etc.

En este sentido, frente a un caso de posible negligencia médica, las familias tienen derecho a presentar una demanda con un servicio jurídico profesional y responsable como el que ofrece el despacho del abogado Rafael Martín Bueno.

El impacto de la hipoxia intraparto en los bebes Diversas investigaciones clínicas y epidemiológicas coinciden en afirmar el valor de la vigilancia fetal intraparto, dado que la asfixia perinatal continúa siendo un problema significativo en todo el mundo. De hecho, afecta entre 1 y un 3 % de todos los nacimientos con diversas variaciones conforme a los niveles de desarrollo de cada país y las instituciones médicas.

Dentro de este contexto, la encefalopatía hipóxico-isquémica se define como un tipo de lesión producida al feto o recién nacido a causa de un deficiente aporte de oxígeno – que ocurre durante el periodo fetal o neonatal – en sangre, tejidos o células.

El origen de una hipoxia en un parto puede deberse a un embarazo de riesgo o a complicaciones derivadas del propio momento de alumbramiento, con factores directos asociados a patologías del cordón umbilical, desprendimiento prematuro de placenta, anomalías en la contracción uterina y enfermedades cardiopulmonares maternas, entre otras.

La hipoxia fetal intraparto, en caso de no detectarse a tiempo con la monitorización médica correspondiente, es capaz de ocasionar lesiones permanentes, transitorias o debilitantes. Aunque sus grados suelen ser de diversa gravedad, en casos serios puede desde producir la muerte neonatal o fetal hasta desarrollar convulsiones, epilepsia, retrasos en el habla, problemas de aprendizaje, parálisis cerebral, discapacidades motoras, etcétera.

