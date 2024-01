DISTARMATEX y el pliego técnico para la elaboración de un expediente

La empresa DISTARMATEX se alimenta de las producciones que esta empresa realiza especialmente a los Ministerios de Defensa e Interior.

Para realizar sus ventas, se presenta a diferentes licitaciones que se publican en la Plataforma de Contratación del Estado y, para ello, debe de cumplir las especificaciones técnicas detalladas en los pliegos administrativos y técnicos.

Pero, ¿qué es un pliego técnico? La respuesta es sencilla: en el ámbito de la contratación pública, es el documento que contiene las instrucciones de carácter técnico con arreglo a las cuales, ha de ejecutarse el contrato que en un futuro se firme si se es el licitador mejor valorado.

Estos pliegos son la base de cualquier proceso de contratación pública. En ellos, se recogen las condiciones que debe tener lo que se contrata, la manera en la que se va a seleccionar y las condiciones que marcan la relación entre la administración y las empresas. Con esto, se consigue que todas las empresas liciten el mismo artículo, con las mismas características y al mejor precio, manteniendo la misma calidad.

Los pliegos técnicos establecen la forma en que deben presentarse las muestras (si es que se solicitan) y, a su vez, un posible suministro por parte de los licitadores y los aspectos que serán objeto de valoración para la adjudicación del contrato. Lo que facilita la homogeneidad en las ofertas que se presentan y su comparación.

Los pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre estos, ni exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la industria nacional, salvo justificación funcional.

Los pliegos son los documentos adoptados por el Gobierno Nacional que incluyen las condiciones habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia de carácter obligatorio para las entidades estatales sometidas al régimen general de contratación pública respecto de un tipo de contrato determinado.

Los pliegos establecen las cláusulas, que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, así como el objeto de la contratación.

Habitualmente, cada administración contratante dentro de los Ministerios de Defensa e Interior cuenta con una oficina técnica que elabora los pliegos técnicos, alguna cuenta con sus propios laboratorios. Aunque la base de la realización de nuevos pliegos está en la indagación que estas oficinas hacen en sus estudios de mercado, visitas a ferias, etc.

Pero, antes de elaborar unos pliegos para una licitación, cada administración lleva a cabo un Plan Anual de Contrataciones (PAC), realiza el requerimiento de la compra debidamente justificado, hace un estudio de mercado, establece el valor estimado o referencial, etc. Una vez aprobado el expediente de contratación, designado el Comité de Selección y aprobados los documentos, se publica todo en la Plataforma de Contratación y comienza el trabajo de elaborar prendas siguiendo el pliego técnico publicado.

Por ello, todas las prendas que se venden en la web de DISTARMATEX cumplen con las especificaciones del momento de la fabricación y han pasado diferentes filtros de calidad para ponerlas a la venta.