La FP como vía de acceso y la formación CAP online serán prioridades formativas del Transporte en 2024

El Clúster Académico del Transporte y la Movilidad Segura y sostenible establece que los retos formativos para el 2024 serán implementar la formación online en los cursos CAP, eliminar las barreras de acceso de la FP para atraer jóvenes y mujeres al sector, la sostenibilidad, la digitalización y la adaptación a las nuevas tecnologías La importancia de la formación en el sector del Transporte se destaca aún más al considerar el papel vital que desempeña el Transporte en la sociedad moderna. La formación adecuada en esta área se convierte en un pilar fundamental para garantizar la eficiencia y accesibilidad necesarias. Los profesionales bien formados en planificación y gestión del Transporte son clave para afrontar los desafíos contemporáneos y lograr un desarrollo sostenible y seguro.

En un mundo en constante evolución, donde la tecnología y las nuevas tendencias afectan directamente a la movilidad y al Transporte, la formación continua se vuelve esencial para mantenerse al día con las últimas innovaciones y mejores prácticas en el sector del Transporte. La formación no solo abarca aspectos técnicos, como la implementación de nuevas tecnologías de Transporte, sino también consideraciones sociales, económicas y ambientales.

Además, la formación en el sector del Transporte contribuye a la mejora de la seguridad vial y la reducción de impactos negativos en el medio ambiente. La gestión eficaz del Transporte implica no solo la optimización de las rutas y la infraestructura, sino también la promoción de modos de Transporte más sostenibles y la implementación de políticas que fomenten la seguridad de los usuarios y la reducción de emisiones contaminantes.

En relación a la implementación de la modalidad online en los cursos CAP Inicial y CAP Continua, la pereza legislativa impide que la formación online forme parte natural de los programas de las formaciones obligatorias del Transporte, complementado a la modalidad presencial. El Real Decreto 284/2021, transpuso al ordenamiento legal español la Directiva Europea (UE) 2018/645 de 18 de abril de 2018, que permitía el aprendizaje electrónico en los cursos CAP. A fecha de hoy, con una demora que se prolonga en más de 5 años, no se ha publicado la OM que permitiría la formación online en parte de los objetivos educativos de los cursos CAP Inicial y Continua, con los perjuicios que conllevan. Cabe significar la buena experiencia de miles de conductores durante el periodo en que la formación online se permitió en los Cursos CAP por motivo del COVID-19.

En relación a las barreras de acceso del actual Sistema de Formación Profesional, deben mejorarse sus diseños educativos pues, si bien contemplan la formación del Conductor Profesional, de manera incomprensible no incluyen la obtención de los permisos de conducción en sus planes de estudios y ahuyenta a los jóvenes de la profesión. Como ejemplos de malas prácticas se encuentran dos muestras:

1. FP de Grado medio de Conductor: tras 2000 horas de formación los estudiantes se gradúan sin obtener los permisos de conducir

2. Certificados de Profesionalidad (400 horas): establece el requisito de tener previamente el permiso de conducir camión o autobús para acceder a esta formación, Lo anterior inhabilita esta vía de acceso.

La orientación hacia la Formación Profesional (FP) y la formación online en el ámbito del Transporte en 2024 refleja una adaptación a las necesidades cambiantes del sector y a las tendencias tecnológicas emergentes. Estas prioridades formativas son estratégicas para preparar a los profesionales del Transporte de manera efectiva y eficiente. Entre las principales razones por las cuales la Formación Profesional y la Formación online son fundamentales en este contexto destacan:

Acceso a la Educación Formal: La Formación Profesional ofrece una vía directa y práctica para ingresar en el sector del Transporte. Este enfoque educativo se centra en habilidades específicas y conocimientos prácticos, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para integrarse rápidamente en la fuerza laboral. Adaptación a las Tecnologías Emergentes: La Formación online permite a los profesionales del Transporte acceder a contenidos educativos de manera remota, lo que es esencial para mantenerse actualizados en un entorno que evoluciona rápidamente. La capacitación en nuevas tecnologías, como la automatización, la inteligencia artificial y la gestión logística avanzada, puede ser fácilmente integrada mediante plataformas de aprendizaje online. Flexibilidad y Autonomía: La Formación online proporciona flexibilidad en términos de horarios y ubicación, lo que permite a los trabajadores del Transporte acceder a la formación sin interrumpir sus responsabilidades laborales y, sobre todo, facilitarán su conciliación familiar. Esta flexibilidad es especialmente importante para profesionales que ya están en el sector y desean mejorar sus habilidades sin sacrificar su participación activa en el campo laboral. Eficiencia en Costes: La Formación online puede reducir los costes asociados con la formación, como los gastos de desplazamiento y alojamiento. Además, las instituciones educativas y las empresas pueden aprovechar las plataformas online para ofrecer programas de formación de manera más eficiente y asequible. Enfoque Práctico y Específico: La Formación Profesional tiende a centrarse en habilidades específicas y aplicables directamente al entorno laboral. Esto garantiza que los profesionales del Transporte adquieran conocimientos prácticos y relevantes que pueden aplicar inmediatamente en sus funciones diarias. El Clúster Académico del Transporte y la Movilidad Segura y Sostenible, formado por ASTIC, AT Academia del Transportista, Fundación Corell, DAC Docencia y Ecodriver, establece que al enfocarse en estas prioridades, la formación en el Transporte puede evolucionar para ser más inclusiva, sostenible y alineada con las demandas de un mundo cada vez más digitalizado y tecnológico. Por otro lado, el aprendizaje electrónico hace más atractiva la formación, por lo que los jóvenes la tendrán como opción de desarrollo profesional en un sector que está huérfano de talento.