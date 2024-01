ORPEA Madrid Mirasierra celebra San Antón con ocio asistido con perros para pacientes con daño neurológico

El hotel ha anunciado la inclusión de doce lujosas suites sobre el agua y no hace, sino, realzar el concepto 'Party Your Way' típico de la cadena hotelera La anticipación va en aumento a medida que Royalton CHIC Antigua de Blue Diamond Resorts, el próximo resort Todo Incluido más nuevo y codiciado del Caribe, programado para abrir en la primavera de 2024, revela una adición extraordinaria a sus ofertas: doce lujosas suites sobre el agua.