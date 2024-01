The Valley, en colaboración con Microsoft, lanza un programa formativo de IA para la productividad

Con esta formación, The Valley es la única escuela en España que integra ChatGPT en la plataforma de aprendizaje La IA mejora los resultados empresariales y ayuda a optimizar el tiempo de los profesionales. Sin embargo, la mayor parte de los empleados que utiliza IA a diario no ha recibido formación específica en este campo.

Incorporar la IA en el entorno de trabajo permite multiplicar la productividad de los trabajadores, potenciando sus capacidades creativas y analíticas.

The Valley en colaboración con Microsoft, ha puesto en marcha el programa "IA para la productividad", para dar respuesta a las necesidades actuales de las empresas y sus trabajadores, y que, además, incluye la certificación oficial de Microsoft.

La integración de la inteligencia artificial (IA) generativa en el entorno laboral ha experimentado un auge exponencial en los últimos años, facilitando la automatización de tareas, particularmente en perfiles con una mayor formación académica, así como la optimización de los flujos de trabajo y la creación de contenido.

Actualmente, según el informe Work Trend Index Special Report de Microsoft, más del 20% de las compañías ya están implementando la IA generativa dentro de las agendas de sus consejos de administración, una tecnología que está impulsando la transformación digital de muchos sectores. Su capacidad para potenciar la productividad y las capacidades en el ámbito laboral, permitiendo analizar grandes volúmenes de información rápidamente, está ayudando a mejorar el rendimiento operativo, enriquecer la interacción con los clientes, liberar tiempo para actividades más significativas y ampliar las capacidades analíticas y creativas. De hecho, el informe resalta que el 67% de los profesionales que emplea IA en su día a día declara que ahorran tiempo para dedicarlo en trabajos más importantes. Esto supone una doble oportunidad para las empresas en términos de productividad: por un lado, el ahorro de costes gracias a la optimización del tiempo; y, por otro lado, liberar el tiempo de estos profesionales para que produzcan más valor.

En este sentido, así como muestra el mismo informe de Microsoft, la IA mejora drásticamente las labores de búsqueda, síntesis, interpretación y generación de conocimiento experto. Los trabajadores consiguen mejorar el tiempo que le dedican a las tareas, reduciéndolo considerablemente: un 33% al encontrar información, un 300% para sintetizar y comprender información, y del 75% en generar nuevo contenido. Además, el 68% asegura que consigue aumentar la calidad de su trabajo, potenciando el aprendizaje.

Este contexto pone de manifiesto la necesidad de las empresas de adoptar de manera temprana la IA generativa dentro de su organización para tener una ventaja competitiva significativa en términos de innovación, agilidad y eficiencia operativa. Y es que, la inversión en IA no solo supone una mejora de la productividad empresarial, sino también un claro beneficio para los profesionales en términos de crecimiento y desarrollo profesional, especialmente en un contexto cada vez más marcado por la inclusión de nuevas tecnologías. No obstante, teniendo en cuenta que más del 70% de los empleados españoles emplea ya este tipo de herramientas en su lugar de trabajo, pero menos de la mitad ha recibido formación específica sobre IA, es fundamental que las compañías inviertan también en la capacitación de sus empleados en este campo para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece esta tecnología emergente.

IA para la productividad

La innovación tecnológica está cambiando la forma de trabajar y las empresas que invierten en digitalización están observando el potencial del ámbito digital para hacer altamente productivos a los trabajadores en entornos cada vez más rápidos y cambiantes. Así, la capacitación de los empleados para adoptar nuevas herramientas tecnológicas es esencial para aumentar la productividad y crear trabajadores potenciados, pues, aunque esta nueva tecnología no reemplazará a los trabajadores, aquellos que usen la IA para aumentar su productividad sí sustituirán a aquellos que no la usen.

Ante este contexto, The Valley,la escuela de negocios especializada en soluciones formativas en digital y tecnología, en colaboración con Microsoft, ha lanzado el programa "IA para la productividad", una formación que permite obtener la certificación oficial "Microsoft Data Analyst" y que está bajo la dirección académica de David Hurtado, director de Innovación en Microsoft. Además, teniendo en cuenta la importancia de adoptar nuevas formas de trabajo, el programa capacita en herramientas como el asistente de inteligencia artificial Microsoft Copilot.

Esta nueva formación está diseñada en formato híbrido o blended, una formación flexible que se adapta a los horarios y las necesidades de las empresas y trabajadores, ya que es una perfecta combinación de autoaprendizaje asíncrono con sesiones síncronas. De esta forma, se busca un aprendizaje 100% práctico, integrando dentro del contenido los casos de uso más avanzados de la industria. Además, el curso cuenta con un contenido muy transversal y está orientado a todo tipo de público, puesto que su objetivo es capacitar a los profesionales en IA para que sean altamente productivos en entornos cada vez más rápidos y cambiantes. A través de este programa, The Valley se convierte en la primera escuela que integra ChatGPT Plus dentro de plataforma de aprendizaje, de forma gratuita.

"La adopción correcta de estas herramientas conlleva responsabilidad. Es crucial promover el buen criterio y uso adecuado al aprovechar estas tecnologías para maximizar su potencial. Contar con el respaldo de gigantes tecnológicos como Microsoft, que respaldan la seguridad y la eficacia de estas herramientas y con quienes lanzamos en colaboración este programa, es fundamental para su implementación exitosa", destaca Juan Luis Moreno, director de Innovación de The Valley.

Por su parte, David Hurtado de Microsoft afirma que "adoptar estas nuevas herramientas de forma efectiva se está convirtiendo rápidamente en el estándar para alcanzar un rendimiento competitivo ante la actual revolución tecnológica". Además, añade que la nueva formación lanzada por The Valley, en colaboración con Microsoft, supone una gran oportunidad para las empresas y profesionales, ya que se trata de "un programa conciso y práctico de la mano de profesionales en activo que trabajan a diario con la IA".