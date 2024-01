Manuel Espinar Galán muestra a sus lectores parte de la historia de España en su libro 'Historia, amor y lucha'

La trayectoria literaria de Manuel Espinar Galán ha comenzado tras su jubilación, pero su historia con las letras viene de mucho más atrás. “Escribir me ha gustado desde muy pequeño, mi padre me enseñó a amar a los libros, a pesar de las prohibiciones que había en aquella época. Probablemente dichas prohibiciones fomentasen mi interés en los mismos. Escribiendo para publicar llevo desde mi jubilación, año 2003 aproximadamente. En 2013 publiqué junto con mi compañera, pues sin ella no hubiese sido posible por muchas razones, Las Olvidadas libro en el que queda recogida la historia de Ana, mi compañera, así como el reflejo de muchas mujeres que vivieron esa época”.

Historia, amor y lucha nace de la propia necesidad del autor de mostrar de forma documentada la participación de la provincia de Cádiz en la batalla por “conquistar la democracia y que esta fue pionera a nivel del Estado español en la defensa de las libertades”, añade él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “la historia de dos jóvenes que se encuentran, ella con 14 y él con 16 años, ambos amantes de las libertades e hijos de la dictadura que los marcó y robó su libertad durante 40 años y un homenaje a todos los que padecieron esa funesta época, así como un reconocimiento a todos aquellos que luchamos por un país mejor”.

Se trata de una obra dirigida a “todas aquellas personas que bien por olvido o por falta de explicación, como pueden ser nuestros jóvenes, no conocen la historia de España desde que se produjera el Golpe de Estado de 1936, hasta la muerte del dictador”.