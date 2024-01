TVCMALL presenta innovaciones al por mayor en accesorios para móviles para negocios B2B en la CES 2024

"Ser nombrada Miss CosmoWorld 2023 me inspiró a dedicar tiempo a varias obras benéficas y a devolver a la comunidad", declaró Shelby. "Este deseo resuena profundamente con la misión de TVCMALL. Cada transacción con TVCMALL va más allá de una simple venta; es un paso hacia el empoderamiento empresarial y el éxito comercial" En la Feria de Electrónica de Consumo (CES) celebrada en Las Vegas este enero, el proveedor de accesorios para móviles B2B TVCMALL se unió con Miss CosmoWorld 2023, Shelby Ann Howell, para exhibir la gama de productos electrónicos de consumo innovadores de la compañía, accesorios para móviles y servicios B2B, incluyendo personalización de productos y empaques, abastecimiento y dropshipping.

En el stand de TVCMALL, los representantes profundizaron en la experiencia y la innovación de la compañía en el mercado de accesorios tecnológicos B2B. La CES, conocida por destacar lo último en IA, robótica y XR, brindó una plataforma para la introducción de innovaciones revolucionarias, incluyendo la avanzada línea de televisores con IA de Samsung, el portátil ROG Zephyrus G14 de Asus equipado con una pantalla OLED revolucionaria y el anuncio de Volkswagen sobre la integración de ChatGPT en su asistente de voz para coches, IDA. En medio de la presentación de tales innovaciones de alto perfil, proveedores de productos de primera línea y proveedores de servicios de comercio electrónico en el ámbito de dispositivos y accesorios electrónicos móviles y 3C establecieron alianzas con nuevos clientes mientras demostraban sus líneas de productos y servicios. TVCMALL estuvo entre esos proveedores.

Como una tienda integral B2B para accesorios de teléfonos móviles al por mayor, TVCMALL vende más de 10 millones de fundas para teléfonos anualmente y ofrece más de 750,000 productos, con 6,000 nuevos artículos añadidos semanalmente. Entre los artículos exhibidos de TVCMALL, el Amorus porta celular para colgar del cuello capturó todas las miradas, con su innovador agarre magnético de 360°, diseño ergonómico y versatilidad de uso para vlogging manos libres. TVCMALL también mostró una amplia variedad de productos atractivos para la venta al por mayor, incluyendo altavoces y auriculares ZEALOT, soportes para teléfonos, cargadores, accesorios para cámaras, y la serie de fundas iPhone 15 protectoras y la próxima línea Samsung Galaxy S24.

Además de demostrar sus productos, TVCMALL compartió detalles de sus servicios B2B personalizados con los asistentes de la CES. Ofreciendo el 95% de sus productos sin requisito de pedido mínimo y prometiendo envíos en 3 días, la compañía se presenta como un socio adaptable y accesible para negocios de diversos tamaños. Los servicios de personalización, abastecimiento estratégico y opciones eficientes de dropshipping también fueron destacados, con TVCMALL enfatizando su compromiso de ser un socio mayorista B2B integral para negocios minoristas, tanto grandes como pequeños.

La misión de TVCMALL se centra en empoderar a los emprendedores para lanzar y sostener negocios minoristas exitosos, un compromiso destacado por su lema, "Juntos, prosperamos". La compañía también está comprometida con diversas iniciativas de responsabilidad social a través de su "Programa Ayúdales a Prosperar" (Help Them Thrive Program, HTTP). En el stand de TVCMALL, Shelby Ann Howell reveló su motivación para asociarse con TVCMALL para la CES 2024.

"Ser nombrada Miss CosmoWorld 2023 inspiró a dedicar tiempo a varias obras benéficas y a devolver a la comunidad", declaró Shelby. "Este deseo resuena profundamente con la misión de TVCMALL. Cada transacción con TVCMALL va más allá de una simple venta; es un paso hacia el empoderamiento empresarial y el éxito comercial".

Mirando hacia el futuro, TVCMALL planea continuar compartiendo sus ofertas mayoristas integrales a nivel global, siendo su próxima parada en España en el MWC Barcelona 2024 del 26 al 29 de febrero.

Para más información sobre TVCMALL, visitar www.tvcmall.com.

TVCMALL at CES 2024: A Journey of Innovation and Passion