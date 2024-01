Convocatoria oficial para las Oposiciones a Controlador Aéreo de Enaire 2023, preparándola con Nelso Formación

La convocatoria de Enaire para las Oposiciones de Controlador Aéreo 2023 ya está en marcha, buscando para sus 91 plazas unos aspirantes apasionados por la aviación. Un proceso selectivo riguroso, que requiere una extraordinaria preparación para triunfar y acceder a una emocionante profesión, que además es una de las profesiones con los sueldos más altos del país La profesión de Controlador Aéreo del Estado Español es la opción preferida y el sueño de muchas personas apasionadas por el sector de la aviación y la gestión del tráfico aéreo.

Y están de suerte, ya que la apertura oficial de la convocatoria para las oposiciones a Controlador Aéreo de Enaire 2023 tuvo lugar recientemente, el 11 de diciembre del 2023. El anuncio de las 91 plazas ofertadas para esta convocatoria se realiza por parte de la misma Enaire, el organismo encargado de administrar todo el proceso de las oposiciones, y en su web están publicadas las bases.

¿Qué requisitos deben cumplir los opositores para esta convocatoria?

Los requisitos deber ser:

Tener más de 18 años, ser español o comunitario europeo (para las torres públicas).

Poseer un título de bachiller o superior.

Poseer las capacidades psicofísicas y funcionales necesarias para el desempeño de las tareas propias de la profesión y no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario.

El proceso de inscripción tiene un pequeño costo de 15,57 euros y finalizó el 26 de diciembre de 2023. Para la preparación de las pruebas, los candidatos pueden optar por los cursos especializados de Nelso Formación, diseñados meticulosamente para optimizar el rendimiento en las pruebas, equipándose con conocimientos y estrategias que harán destacar entre los demás candidatos.

¿Cómo es la oposición a Controlador Aéreo?

La convocatoria de Enaire es un emocionante camino para convertirse en Controlador Aéreo y cuenta con un proceso de selección dividido en tres etapas decisivas.

Enaire publica además que los exámenes de la FASE 1 serán los días 16, 17 y 18 de Febrero, y se realizará en las localidades de Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Superar esta etapa abre las puertas a la FASE 2, donde no solo se evaluará la destreza en la Lengua Inglesa, con un nivel C1 como punto de partida, sino también la capacidad psicológica, cuyos exámenes se realizarán únicamente en Madrid.

La FASE 1 se sumerge en el temario oficial, retándote con pruebas de aptitud y test de personalidad que son el preludio de la transformación del candidato.

La FASE 2 consta de dos pruebas denominadas FEAST I y FEAST II.

La primera de ellas, FEAST I, no solo examina las habilidades en comprensión lectora y aritmética, sino que también evalúan la memoria visual y capacidad espacial. Por su parte, FEAST II, es un desafío aún más, probando la habilidad para manejar tareas múltiples bajo presión.

Finalmente, la FASE 3 consta de la entrevista de inglés, entrevista clínica y se participa en dinámicas de grupo que revelarán la verdadera esencia de los aspirantes.

Los cursos de Nelso Formación otorgan una ventaja significativa

El proceso de Selección de Enaire es arduo, y consta, como se ha descrito, de varias fases. Es por eso mismo que la preparación que brindan los cursos de Nelso Formación está especializada en cada aspecto de cada fase.

La formación la imparten Controladores Aéreos con décadas de experiencia en el sector y en la selección de Controladores en un curso tanto online como presencial.

Es bien conocido como el enfoque individualizado y cercano que ofrecen, potencia las capacidades de los alumnos para destacar en las pruebas selectivas. Esto les hace afrontarlas con serenidad y con seguridad, siendo valorados tanto los instructores del equipo de psicotécnicos (que conoce al dedillo cada prueba) como los del equipo psicológico. Ambos equipos preparan al alumnado, no solo para esta selección, sino para convertirse en la mejor versión de sí mismos.

La metodología de su programa de formación está minuciosamente diseñada, y lo que se percibe en cada clase es la pasión de profesionales que aman su oficio. Como a menudo señalan, cuando uno se convierte en Controlador Aéreo, lo hace para siempre.

Se aprueban los exámenes, ¿y ahora qué?

Una vez superada la oposición y obtenida la plaza, los aspirantes tienen un plazo de 17 meses para presentar una Licencia Comunitaria de Controlador Aéreo o de Alumno Controlador con todas las Anotaciones de Habilitación (Full Rating), un certificado médico aeronáutico clase 3 válido y una anotación de idioma (inglés y castellano) válidas.

A pesar de que las pruebas son duras y requieren un gran nivel de preparación y esfuerzo, el programa de formación ofrecido por Nelso Formación, escogida por numerosos aspirantes, aumenta significativamente las posibilidades de éxito en el proceso. Como señaló un representante de la institución, "en Nelso entendemos que este proceso es complejo, por eso estamos orgullosos de llevar a las dependencias de control de toda España a los profesionales más preparados, y tú puedes ser uno de ellos".

Estas Oposiciones a Controlador Aéreo de Enaire 2023 son la puerta de entrada a la realización del sueño de convertirse en un Vigilante del Cielo, una carrera llena de desafíos y recompensas. Para dicha apasionante carrera, hay buenas noticias; a finales de año las puertas de la Convocatoria se abrirán nuevamente, así que es hora de empezar a prepararse con los Cursos de Controlador Aéreo de Nelso para ser parte de una de las profesiones más prestigiosas y gratificantes que existen.