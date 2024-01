Contigo Psicología sobre la mentira patológica y cómo esta afecta a las personas

Los seres humanos tienden a decir mentiras, ya que en ocasiones estos las utilizan para escapar de un problema severo, ilusionar a un niño, tranquilizar a una persona u otra situación similar. Sin embargo, cualquier individuo que mienta con frecuencia y de manera excesiva e impulsiva es considerado un mentiroso patológico con un trastorno importante de evaluar y tratar.

Contigo Psicología habla con mayor profundidad del mentiroso patológico en sus publicaciones, cómo tratar dicho trastorno y cómo un familiar o amigo puede ayudarlo con el tratamiento.

Las consecuencias de la mentira patológica La mentira es una acción que afecta de manera considerable tanto a las personas que se les miente como al mentiroso patológico que la realiza. En el mentiroso, esta deja un cargo de consciencia que en la mayoría de las ocasiones se ve reflejado en la personalidad y el trato hacia los demás.

Asimismo, las personas que se ven afectadas por un mentiroso tienden a alejarse y a adoptar actitudes de rechazo, ira o tristeza hacia el mismo. Estas actitudes pueden llegar a causar bastante dolor en él, especialmente si no tiene ningún tipo de control y desea tenerlo para no perder a sus seres queridos.

Existen situaciones en las que un mentiroso patológico adquiere otros trastornos psicológicos como la ansiedad, el estrés y la depresión debido al aislamiento social y los problemas personales. Estos problemas personales pueden ser tanto familiares y de pareja como con amigos e incluso con compañeros de trabajo y jefes, afectando considerablemente a su estilo de vida en general.

¿Cómo detectar a un mentiroso patológico y cómo tratar el problema según Contigo Psicología? Contigo Psicología explica que los mentirosos psicológicos mienten de manera impulsiva aun cuando no necesitan hacerlo. Esto significa que la mentira es más una necesidad y un hábito para ellos o una excusa para evitar problemas y obtener beneficios de manera egoísta. Por lo tanto, este tipo de mentirosos son muy fáciles de detectar, ya que basta con notar cómo no paran de mentir aun cuando sus vidas laborales, familiares, de pareja y laborales se ven afectadas.

Por supuesto, Contigo Psicología afirma que este trastorno o conducta recurrente y persistente puede ser tratada y controlada o eliminada por completo. En primer lugar, es importante que el mentiroso patológico acepte que tiene un problema con la mentira. Una vez ha aceptado que tiene un problema o trastorno necesita practicar a menudo la honestidad y transparencia para sustituir paso a paso el hábito de mentir por decir la verdad. Asimismo, es fundamental que aprenda a manejar sus emociones y busque apoyo de especialistas en terapia cognitivo-conductual como Contigo Psicología.

Contigo Psicología tiene mucha información en su página web para mentirosos psicológicos y seres queridos de los mismos que desean tratar el problema de mentira en el hogar. Del mismo modo, esta clínica ofrece sus servicios profesionales para tratar en profundidad dicho problema en varias sesiones.