Gestión de los apartamentos de los futbolistas y empresarios más ricos de Barcelona, de la mano de Turyhost

Cuando se tiene un inmueble que por alguna circunstancia se mantiene desocupado la mayor parte del tiempo, una opción inteligente es rentabilizarlo al incursionar en el creciente mercado de los alquileres de carácter netamente turístico.

En ese sentido, si se trata de apartamentos Barcelona, puede ser muy útil la gestión por parte de profesionales especializados como TuryHost, sobre todo cuando el propietario no tiene tiempo o ganas de ocuparse de todos los aspectos involucrados en un alquiler ocasional.

El valor agregado de esta agencia frente a las inmobiliarias tradicionales es que es ampliamente conocedora de Barcelona y, entendiendo que esta atrae a visitantes nacionales e internacionales, decidió dedicarse de lleno a gestionar propiedades para el alojamiento de turistas.

Técnicas para la difusión En términos generales, el servicio de gestión de apartamentos turísticos en Barcelona de TuryHost implica la aplicación de técnicas avanzadas para la difusión del inmueble, mediante estrategias de posicionamiento SEO y optimización de perfiles en plataformas como TripAdvisor. Esto ayuda a atraer más clientes y, de esta manera, el propietario puede contar con un flujo de ingresos relativamente constante, sin tener que ocuparse en primera persona de conseguir inquilinos.

A la par, la agencia se encarga de todo lo relacionado con la gestión del apartamento. Eso significa que la compañía administra las reservas, hace mantenimiento, verifica que la estructura esté en buenas condiciones para recibir huéspedes y pone a punto la decoración.

Además, TuryHost también se ocupa de recibir a los inquilinos, atender cualquier eventualidad que pueda suscitarse durante la estancia, verificar la salida y proveer servicios de limpieza y lavandería.

Planes de gestión de TuryHost Por otra parte, es necesario aclarar que los servicios mencionados dependen de la elección del propietario del apartamento respecto al método de gestión que prefiere. En tal sentido, la agencia turística ofrece dos paquetes.

El primero, denominado Plus, incluye la gestión de anuncios en plataformas de reservas, optimización de perfil, implementación de estrategias de precios dinámicos, estrategias publicitarias multiplataforma, selección de huéspedes, consejos en diseño de interiores homestagin, fotografía profesional y soporte continuo 24/7 para anfitriones y huéspedes.

El segundo plan es Premium y contiene todos los servicios mencionados anteriormente, pero con la ventaja de que se incluyen unos cuantos más. Estos son check in / check out las 24 horas, conserjería y creación de experiencias únicas para fidelizar a los huéspedes, limpieza profesional y mantenimiento.

Asesoramiento por videoconferencia Cabe destacar que antes de contratar estos servicios, los propietarios de apartamentos en Barcelona pueden solicitar a la agencia una sesión por videoconferencia de asesoramiento gratuita. Esta incluye una evaluación de la propiedad, tras lo cual se proporcionan estrategias a medida para mejorar el rendimiento y visibilidad en el mercado.

Por último, TuryHost también asesora a los potenciales clientes en todo lo referente a las regulaciones y normativas, así como en marketing y promoción, la gestión de operaciones, optimización de precios, etc.