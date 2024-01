En un mercado donde la incertidumbre se convierte en la única constante, los líderes empresariales se enfrentan a diario al desafío de mantener la eficiencia operativa mientras pilotan sus empresas a través de la turbulencia económica y la rápida evolución tecnológica. Cada día, se presentan ante ellos complejos rompecabezas que demandan soluciones ágiles: desde la optimización de la cadena de suministro hasta la gestión de equipos dispersos y la presión constante por innovar. La realidad es que en este entorno, la estabilización de los procesos no es un lujo, sino una necesidad vital para el crecimiento y la supervivencia.

Como bien se sabe, toda empresa que desee garantizar su éxito a mediano y largo plazo debe contar con un plan estratégico que defina los siguientes pasos de la organización y las acciones que debe realizar para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, la mayoría de las veces el motor del cambio deben ser las personas, con una visión holística, es un factor que Marcelo Portero Mendoza, un referente estratégico y gestión comercial, ha destacado durante su desempeño como responsable estratégico y adjunto a la gerencia de Overtel Technology Systems.

Overtel es una consultoría informática con más de 25 años de historia, especializada en procesos de digitalización global de la empresa o Industria 4.0, que acompaña a las organizaciones en la labor de diagnosticar mejoras y, además, definir procesos que combinen a las personas y la tecnología eficientemente.

Un enfoque basado en datos para la mejora continua Portero Mendoza es un profesional que cuenta con más de una década de experiencia en el área de gestión de equipos y procesos industriales, enfocándose en la optimización de procesos y en la mejora continua en diversos sectores, incluyendo la banca, telecomunicaciones, industria plástica, química, alimentaria y de la fabricación de maquinaria, manteniéndose en la vanguardia de la transformación digital, Marcelo ha instaurado sistemas de gestión de operaciones que han generado mejoras tangibles y mensurables. En Overtel, sus resultados han resultado en un aumento de la eficiencia operativa del 18%, según las auditorias de procesos internos. La clave de su éxito yace en una meticulosa atención de los KPI's optimizando los flujos de trabajo y reduciendo los cuellos de botella.

A lo largo de su amplia trayectoria, Marcelo Portero Mendoza ha liderado diversos equipos multidisciplinarios, además de haber tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de alta capacidad de planificación y organización, lo que le ha permitido construir un perfil profesional competente y rico, desarrollando habilidades relacionadas con la resolución de problemas y la toma de decisiones ante situaciones complejas.

Durante su experiencia, Portero Mendoza ha trabajado en empresas de renombre internacional como consultor estratégico especialista en Soluciones Inteligentes Industria 4.0 y actualmente forma parte del equipo Overtel Technology Systems, como director comercial y CSO & Deputy CEO.

Reducción de Costes y Aumento de la Calidad, la adopción de sistemas CRM, MES y ERP bajo la dirección de Marcelo, ha permitido una trazabilidad completa y en tiempo real del proceso productivo, con lo que las pymes que trabajan con Overtel han experimentado una disminución promedio del 12% en los costos operacionales y una mejora del 22% de la calidad del producto. Estos números reflejan no solo una optimización de recursos, sino también un avance en la satisfacción del cliente final.

Resiliencia Operativa y Agilidad de Respuesta, en los tiempos actuales de mercado, la capacidad de una PYME para adaptarse rápidamente es vital. Marcelo ha guiado a equipos a través de la implantación de metodologías ágiles que han reducido el tiempo de respuesta a las demandas del mercado en un 40%, facilitando una mayor agilidad y resiliencia operativa.

Una pieza fundamental para el crecimiento de Overtel Marcelo Portero Mendoza es un referente estratégico en la actualidad, quien disfruta con nuevos desafíos en el ámbito de gestión de equipos y procesos industriales con la finalidad de contribuir en el crecimiento y la mejora de cualquier organización.

Capacitación y empoderamiento del Equipo, entendiendo que la estabilidad de los procesos depende de las personas tanto como de la tecnología, Marcelo ha enfocado sus esfuerzos en programas de capacitación que han elevado la competencia técnica del personal en un 35%, esto se traduce en una fuerza laboral más preparada y un ambiente de trabajo donde la innovación y la eficiencia son el estándar.

En su período actual de responsable Estratégico y adjunto a la gerencia de la empresa Overtel Technology Systems, Portero Mendoza ha sido partícipe activo de una gran variedad de actividades a nivel nacional e internacional en los 4 continentes donde su empresa dispone de presencia, con organismos tanto públicos como privados. Esto le ha permitido implementar todos sus nuevos conocimientos y experiencias en la organización, logrando incrementar en dos dígitos el crecimiento de Overtel en los últimos cuatro años, desde su incorporación al equipo de trabajo.

Uno de los pilares esenciales del éxito de la empresa gracias a Portero Mendoza es su constante preocupación por la formación y capacitación continua de su equipo, ya que considera que la clave para ofrecer soluciones líderes en las industrias es invertir en el desarrollo de conocimientos y habilidades de los miembros de cualquier empresa, con la finalidad de estar a la vanguardia y así garantizar soluciones innovadoras a sus clientes.

Ante el torbellino de la industria moderna, donde cada decisión puede ser determinante para el futuro de su empresa, la perspicacia y la proactividad no son solo deseables, sino imprescindibles. Las empresas que han dado el paso de integrar la sabiduría y experiencia de Consultoras especializadas con profesionales en sus plantillas como el detallado, palpan las mejoras en sus empresas y las ponen en marcha con resultados objeticos medibles y escalables, el contraste por inacción hace que la empresa renuncie a la posible optimización de procesos, quedándose atrás en la carrera por la eficiencia.