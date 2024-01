Infusiones ecológicas en el amplio catálogo online de Sientea

Con el gran cambio que se ha generado en la forma de consumo, muchas personas prefieren adquirir producción ecológica.

Este es el caso de las infusiones ecológicas de Sientea.

Por medio de esta línea, el fabricante facilita el acceso a las infusiones completamente ecológicas en todo el país. Con un total de 28 infusiones, la marca se ha comenzado a popularizar entre los consumidores de té.

Infusiones ecológicas Sientea, una experiencia única de sabor Las infusiones son bebidas que se consumen en todo el mundo gracias a sus sabores agradables, utilizándose para relajarse en cualquier momento del día. Pero cuando entran en juego las macroproducciones, se generan procesos complejos que reducen la calidad y las propiedades de las plantas que componen el té.

Siendo esta una de las principales razones por las que la producción ecológica se ha popularizado, Sientea proporciona un amplio catálogo de infusiones. El proceso de producción de estas infusiones se inicia con productos ecológicos que se cultivan de manera sostenible. Esto quiere decir que no emplean químicos ni organismos genéticamente modificados, lo que les ha permitido desarrollar un proceso agrícola que conserva la fertilidad de la tierra y los elementos básicos del té.

Al no ser alterados de manera química, el organismo no ingiere contaminantes ni pesticidas, lo que es positivo para el cuerpo. A su vez, el sabor del té ecológico es mucho más intenso y duradero que el de las infusiones industriales.

Variedad de tés de Sientea En la larga lista de infusiones de Sientea, se encuentra Piano Piano, que integra tila con plantas relajantes y aromáticas que ayudan a disminuir el estrés, además, tiene un efecto antiinflamatorio que se disfruta con un delicado sabor dulce.

Por su parte, la infusión Wow contiene propiedades diuréticas y energéticas y es ideal para tomarla por las mañanas para comenzar el día con buena energía. En este mix de hierbas, la menta y el regaliz protagonizan el sabor principal y aportan frescura en un té que se puede consumir tanto frío como caliente.

Por otro lado, la infusión Melisa es perfecta para ser ingerida después de una clase de yoga, sesión de entrenamiento o de un día duro de trabajo. Presenta un sabor delicado que calma la mente y relaja el cuerpo para iniciar la rutina de descanso.

Además de estas combinaciones, cuentan con el clásico té verde en el que se integran hierbas aromáticas como la menta y el tomillo. En esta lista también se encuentra el té verde con fresa y albahaca, descrito como un viaje al paraíso porque contiene un balance perfecto entre lo fresco y lo aromático de ambos ingredientes.

Aparte, las infusiones ecológicas de Sientea contemplan otras combinaciones que se adaptan a todos los gustos y necesidades durante el día a día. En su plataforma digital está disponible la opción de compra de 100 g, así como la posibilidad de comprar a granel la cantidad que se necesite.