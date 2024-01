TendenciasPLUS revela las preferencias gastronómicas de los españoles

TendenciasPLUS desglosa los gustos de más de 60.000 Internautas para dar luz a los grandes debates sobre las preferencias gastronómicas de los españoles TendenciasPLUS, la comunidad que ha tomado el pulso a las tendencias gastronómicas en España, presenta reveladores datos basados en la opinión de más de 60.000 internautas mayores de 18 años. Desde los helados hasta las bebidas, este análisis detallado desglosa los gustos culinarios que están marcando pauta en el país.

La investigación destaca que el Maxibon se erige como el helado favorito a nivel nacional, aunque con notables variaciones regionales y generacionales. Basándose en una encuesta a más de 15.000 personas, TendenciasPlus ha descubierto que mientras los más seniors eligen opciones elegantes, los de mediana edad sucumben a la nostalgia rosa del Frigo Pie, y los jóvenes proclaman su amor por el Maxibon.

Así como los gustos sobre los helados separan a las generaciones, las preferencias por los postres industriales no varían prácticamente. Desde el Bollycao a las galletas Oreo, Donuts gana en toda España, pero en algunas regiones Pantera Rosa, Kit Kat o Phoskitos le hacen una buena competencia.

La eterna disputa sobre la tortilla de patata también encuentra su respuesta en los datos de TendenciasPLUS. Casi el 80% prefiere la tortilla con cebolla, reflejando una fuerte inclinación hacia la versión clásica del plato. Sin embargo, un valioso 20% se autodenomina ‘anticebolla’, liderando regiones como Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, y Alicante en su rechazo a este ingrediente.

La piña en la pizza también se ha convertido en un debate gastronómico en España. Un 43% prefiere su pizza sin piña y un 47% acepta esta combinación tropical. Las provincias del norte, como Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, junto con Andalucía, mantienen la tradición de la pizza sin piña, desafiando la tendencia mediterránea. En contraposición, Madrid, Cataluña o Galicia apuestan por esta combinación de sabores. En la encuesta, TendenciasPLUS también ha descubierto que un 10% confiesa que no le gusta la pizza en absoluto.

En cuanto a las bebidas, la Coca Cola reina entre las mujeres con un 57% de preferencia, mientras que los hombres la siguen con un 45%. El agua ocupa un 27% entre las mujeres y un 22% entre los hombres, colocándose en segunda y tercera posición respectivamente. En el caso de los hombres, la cerveza sería la bebida que ocuparía el segundo puesto, con un 33% de preferencia y cerraría el podio de las mujeres con un 22%.

Por último, las provincias que destacan por sus elecciones sibaritas, tanto en comida como en bebida, son Alicante, Barcelona, Castellón, Ceuta, Gerona, Islas Baleares, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Soria, Tarragona y Valencia. Estas regiones han elevado el arte de disfrutar la gastronomía y las bebidas a un nivel superior, eligiendo opciones como el sushi y el gin tonic como auténticos placeres culinarios. Es sorprendente que, en este contexto, observamos una tendencia interesante a lo largo de las generaciones: cuanto más joven es el grupo demográfico, mayor es la inclinación hacia las elecciones más sibaritas. Parece que las nuevas generaciones están abrazando con entusiasmo las experiencias gastronómicas y de bebida más refinadas

Según el portavoz de TendenciasPLUS, Gerardo Raido, "Estos datos revelan la riqueza y diversidad de las preferencias gastronómicas en España". "Están encantados de ofrecer una visión única sobre lo que realmente disfrutan los españoles en sus mesas".

Las preferencias culinarias de los españoles, desde helados hasta bebidas, reflejan una mezcla fascinante de tradición y evolución. Mientras las provincias mantienen sus raíces en gustos arraigados, las nuevas generaciones están llevando la gastronomía a un nivel superior, abrazando experiencias más refinadas y contribuyendo a la evolución de la escena culinaria en España.

TendenciasPLUS es una iniciativa de Deyde DataCentric

Deyde DataCentric es líder en calidad de datos y suministro de información para la toma de decisiones y el marketing. La compañía cuenta con MyDataQ, solución modular en calidad de datos, Pyramid, plataforma de enriquecimiento de Data as a Services (donde destaca la más extensa base de datos de empresas, los más de 3200 indicadores del entorno e inmobiliarios, audiencias con permiso y su plataforma de Email Marketing, Xcampaign). En la actualidad, Deyde DataCentric trabaja para las principales compañías a nivel nacional e internacional implicadas en proyectos estratégicos de datos en España, Portugal, Italia, México, Chile y Colombia.

Más información sobre Deyde DataCentric aquí