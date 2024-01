Schneider Electric reconocida como líder en software de gestión de la energía por una firma de investigación independiente

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, se clasificó como líder en el reciente "Green Quadrant: Energy Management Software 2023" de Verdantix. Este reconocimiento destaca las amplias capacidades y soluciones de Schneider Electric y su enfoque progresivo de la integración de sistemas Las crisis energética y climática mundiales han aumentado el interés en el software de gestión energética, ya que las organizaciones buscan soluciones para enfrentar la volatilidad de los precios de la energía y acelerar la descarbonización de edificios y otras instalaciones. Reconociendo esta necesidad apremiante, el informe de Verdantix, el primero de este tipo de la respetada firma de investigación y consultoría, aborda la creciente demanda de los ejecutivos inmobiliarios y de instalaciones de información sobre soluciones de gestión de la energía de alta calidad.

Según el informe IEA Tracking Clean Energy Progress, los edificios representan el 37% de las emisiones mundiales de carbono, y el 26% se atribuye al consumo energético de los edificios. Las soluciones digitales ofrecen el camino más rápido hacia el net zero, por lo que las organizaciones que dan prioridad a la eficiencia pueden avanzar significativamente en la lucha contra la crisis climática y energética, al mismo tiempo que consiguen importantes ahorros de costes.

Observando la tendencia en aumento en favor de proveedores que ofrezcan soluciones integrales, Verdantix examinó a 15 proveedores de soluciones de gestión energética de todo el mundo.

"La plataforma EcoStruxure de Schneider Electric ha obtenido la máxima puntuación tanto en capacidades como en momentum en este informe del Green Quadrant debido a su completa oferta", dijo Harry Wilson, industry analist y principal autor del informe. "La solución proporciona una auténtica gestión de la energía de extremo a extremo, ayudando a los clientes en su camino hacia el net zero".

"Las conclusiones del informe muestran no solo nuestro compromiso para ofrecer soluciones integrales que impulsen la electrificación y la digitalización -que juntas son la ruta más rápida hacia el net zero-, sino también nuestra preparación para servir como partner y consultor de confianza en todos los aspectos de la gestión de la energía", dijo Olivier Blum, Executive Vice President, Energy Management de Schneider Electric. "Hemos identificado una lista de 10 prioridades tangibles para impulsar los edificios descarbonizados- con el software de gestión de la energía y los datos en el centro de estas acciones - y es genial tener una validación externa de nuestro enfoque".

Verdantix destacó la experiencia tecnológica de Schneider Electric, señalando la capacidad de la empresa para proporcionar paquetes integrales que capturan y combinan datos de soluciones de gestión de edificios y de gestión de energía, y convierten esos datos en información práctica para los clientes. El informe evaluaba varios productos de Schneider Electric, como EcoStruxure Building Advisor, EcoStruxure Building Operation, EcoStruxure Microgrid Advisor, EcoStruxure Power Advisor, EcoStruxure Power Monitoring Expert y EcoStruxure Resource Advisor.

El informe completo se encuentra aquí.