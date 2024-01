OK Group fortalece su estructura y nombra CEO de Negocio a Iván Meléndez

El hasta ahora Deputy CEO de OK Mobility pasa a OK Group y asume las responsabilidades de las áreas de negocio del holding empresarial propiedad de Othman Ktiri

El Fundador y Presidente de OK Group, Othman Ktiri, ha anunciado el nombramiento de Iván Meléndez como CEO de Negocio de OK Group, su holding empresarial. Tras una trayectoria ejemplar de más de 15 años en OK Mobility, donde ha desempeñado diversas responsabilidades hasta convertirse en Deputy CEO de la plataforma de movilidad global, Iván Meléndez asume a partir de ahora el liderazgo de las otras líneas de negocio y filiales industriales de OK Group.





Este nuevo nombramiento refleja la firme y decidida apuesta de OK Group por potenciar tanto sus actividades actuales como por incursionar en nuevos sectores industriales dentro del holding empresarial. En efecto, además de las iniciativas financieras e inmobiliarias de OK Group que se llevan a cabo a través de las sociedades OK Ventures, OK Financial, OK Properties Socimi, entre otras, y que están lideradas por Joaquim Monclús, Chief Investment Officer del Family Office de Othman Ktiri; la inquietud emprendedora de Ktiri, lo impulsa a explorar y querer desarrollar nuevas actividades industriales.





Como CEO de Negocio, Meléndez continuará con el desarrollo y crecimiento de las actuales sociedades y filiales del grupo en diversos sectores como la logística (Logic Auto), la construcción naval (Nauta Morgau), la náutica (OK Yachts) y, más recientemente, la restauración (El Sótano), entre otros. Además, analizará la viabilidad de nuevos proyectos, actualmente sobre la mesa de OK Group. Meléndez seguirá vinculado a OK Mobility en calidad de asesor de la plataforma de movilidad global del grupo.





Persona de la máxima confianza de Ktiri, Iván Meléndez ha sido una figura clave en la expansión geográfica y el posicionamiento actual de OK Mobility que ha llevado a la compañía a estar presente a día de hoy en 15 países, donde cuenta con más de 70 OK Stores, consolidando su posición en el desarrollo del sector de la movilidad en un contexto global.





El Presidente de OK Group, Othman Ktiri ha destacado que "se trata de un nombramiento que estaba planeado desde hace tiempo. Sin embargo, para mí era imprescindible que Iván me acompañara en la profesionalización de OK Mobility antes de asumir estas nuevas responsabilidades. Ahora, que estos hitos a nivel estructural y organizativo se han alcanzado, podemos iniciar esta nueva e ilusionante etapa dentro de OK Group", afirma emocionado Ktiri. "Su know-how y expertise en el liderazgo de proyectos, avalado por su intachable trayectoria en OK Mobility, son sin duda el mejor aval para que Iván lidere a partir de ahora el área de Negocio de OK Group".