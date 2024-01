El rol crucial de un espacio de trabajo en el incremento de la productividad

Cuando una empresa está en proceso de crecimiento puede darse el caso de tener que ampliar, mejorar, reformar o diseñar una nueva oficina para que se convierta en un lugar de encuentro ideal para sus trabajadores, un espacio moderno y seguro donde desarrollar las tareas cotidianas.

Una oficina no se limita meramente a ser el lugar para sentarse delante del ordenador a trabajar. Más allá de ser el escenario principal donde transcurre la jornada de un profesional, la oficina representa el punto de unión del día a día de muchas personas. Los actuales espacios de trabajo se diseñan para la comodidad tanto de clientes, como de colaboradores o proveedores que requieren un entorno propicio para expresar todo su potencial y eficiencia. En virtud de estas consideraciones, realizar mejoras en un entorno laboral puede generar múltiples ventajas para el desarrollo de la empresa.

En Chavsa, saben lo importante que es para sus clientes encontrar una empresa de construcción de confianza que pueda ofrecer un servicio de calidad y a medida. Por eso, a continuación, se exponen algunos ejemplos de proyectos que han realizado en el último año en los que se puede ver lo que esta empresa puede hacer por cualquier cliente.

La firma, que representa su director general Simón Chávarri, es una empresa de construcción fundada en 1983, con más de 40 años de experiencia en el sector. Durante todos estos años, han trabajado con un único objetivo, que es ofrecer a los clientes los espacios ideados por ellos.

En este recorrido profesional, han ido creciendo cada año, además, gracias a esto, se ha conseguido crear un equipo polivalente, que permite actualmente dar un servicio global y de calidad en todo tipo de espacios de oficinas e inmuebles corporativos. AXA, Appian y Cable Energía (Grupo Shell) son algunos de los últimos proyectos de oficinas en los que han estado trabajando.

AXA Sevilla Desde Chavsa, están muy orgullosos de haber llevado a cabo la reforma integral de las oficinas de la Dirección Territorial Sur de AXA en c/Juan de Mata Carriazo de Sevilla (Edificio Puerta del Príncipe). Fue un proyecto muy especial para ellos, ya que sabían que debían cumplir con las expectativas de una de las compañías de seguros más importantes a nivel mundial.

El objetivo principal de la reforma integral de las oficinas de AXA era conseguir un espacio moderno, funcional y adaptado a las necesidades de la empresa. La reforma incluyó cambios en la distribución del espacio, la incorporación de tecnología de última generación, como sistemas de climatización eficientes y de iluminación LED, y la instalación de mobiliario colaborativo y funcional. Para lograrlo, el equipo de expertos en construcción de Chavsa trabajó durante tres meses en ejecución de obra.

Appian Sevilla El proyecto Appian consistió en una reforma integral de un espacio de oficina con más de 500 metros cuadrados, ubicado en el Edificio Fundación ONCE de La Cartuja (Sevilla). El objetivo de la reforma era transformar un espacio antiguo, obsoleto y muy compartimentado en un ambiente moderno, funcional y agradable para los trabajadores de la empresa. El concepto de oficina dio un giro de 180º en el momento en el que se focalizó el corazón de la oficina en el uso de un work café, el cual no solo hace las funciones de comedor, sino también de zona de reunión informal y espacio para celebración de grandes presentaciones, equipado con tecnología que permite conexión con cualquiera de sus oficinas y clientes en un espacio peculiar y relajado. Los puestos de trabajo se sitúan alrededor del “corazón”, equipados con mesas elevables en altura y sillas con regulación automática. Todo ello fue ejecutado en solo dos meses.

El equipo humano de Chavsa está muy satisfecho de haber contribuido a mejorar las instalaciones de una empresa con tal poder en su sector y esperan seguir colaborando con Appian en el futuro.

Cable Energía (Grupo Shell) Sevilla Y por último, no podía faltar el proyecto de Cable Energía en el Edificio Galia Puerto de Sevilla, donde Chavsa tuvo que hacer una reforma integral y de equipamiento en un espacio de 450 metros cuadrados en un tiempo de dos meses.

Para llevarlo a cabo, el equipo de expertos trabajó codo a codo con los responsables de Cable Energía para entender sus necesidades y expectativas. Se realizó una planificación minuciosa para asegurarse de que el proyecto se ejecutaría en el plazo previsto y con los máximos estándares de calidad, pero, sobre todo, cumpliendo con sus necesidades de tener una empresa transparente, colaborativa, en la cual la comunicación y relación entre empleados estuviera presente en cada uno de sus rincones.

En definitiva, Chavsa es una empresa de construcción de confianza, con experiencia y compromiso con sus clientes y el medio ambiente. Quien necesite cualquier tipo de construcción, puede ponerse en contacto con ellos, listos para ofrecer un servicio de calidad y a medida. Chavsa es el partner de confianza para construir los espacios que cualquiera imagina.