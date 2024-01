El nuevo Rangeman equipado con monitor de frecuencia cardíaca y GPS, de G-SHOCK

La gama Master of G de la marca G-SHOCK, de Casio, ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de profesionales que trabajan en distintos entornos naturales y en condiciones extremas. En este sentido, estos relojes ofrecen un rendimiento destacado en tierra, mar o aire, con funciones y capacidades que se adaptan a cada uno de estos ambientes.

Dentro de esta gama, es posible encontrar distintos modelos de relojes Rangeman, como el nuevo GPR-H1000. Este reloj G-SHOCK ofrece guía en entornos de supervivencia y cuenta con funciones como un sensor óptico de frecuencia cardíaca y un GPS capaz de funcionar en ambientes hostiles. Además, como todos los Rangeman, este producto cuenta con tecnología Triple Sensor que mide la dirección de la brújula, la altitud o presión barométrica y la temperatura. Por sus características, resulta ideal para guardabosques y otros profesionales que trabajan en espacios terrestres como selvas y bosques densos.

Características del nuevo reloj G-SHOCK GPR-H1000 Este Rangeman cuenta con una estructura resistente al polvo y al barro. Uno de sus elementos más destacados es el GPS, que no solo sirve para obtener datos de ubicación, sino que también provee mediciones integrales que detectan de modo preciso el movimiento corporal del usuario, cambios ambientales y múltiples parámetros de salud.

Con respecto a esto último, el GPR-H1000 puede usarse para realizar mediciones al efectuar distintas actividades al aire libre. Por ejemplo, al hacer senderismo, el usuario puede verificar su frecuencia cardíaca, la distancia que ha recorrido y la velocidad desarrollada en ascenso o descenso, entre otros indicadores. De esta manera, es posible contar con un respaldo sólido al estar en un entorno natural extremo.

Deporte y salud Las funciones anteriormente mencionadas del GPR-H1000 también se adaptan a otras actividades como natación o ciclismo. En todos los casos, este reloj permite medir distancias, velocidades, ritmo y otros datos mediante un GPS que dispone de un acelerómetro. Además, ofrece un historial de hasta 100 carreras y datos sobre calorías quemadas, zancadas, brazadas o puntuación SWOLF.

Por otra parte, este reloj dispone de un pulsómetro que ofrece mediciones sobre la frecuencia cardíaca, registrando máximos y mínimos. Esta información se puede consultar a través de gráficos. Asimismo, este nuevo producto también monitoriza el sueño y el nivel de oxígeno en sangre. Cabe destacar que este reloj no ha sido pensado como dispositivo médico, sino como una ayuda para el mantenimiento general de la salud del usuario.

Por último, permite realizar distintos ejercicios respiratorios ofreciendo biofeedback y ofrece mediciones sobre pasos y tiempo de actividad.

El nuevo reloj G-SHOCK de Casio es un producto de vanguardia con funciones específicas para apoyar a profesionales, deportistas y usuarios que se desempeñan en entornos extremos. Entre sus características más destacadas, se encuentran la incorporación de un monitor de frecuencia cardíaca y un GPS capaz de ofrecer guía en ambientes hostiles.