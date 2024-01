¿Qué tipos de riesgos laborales debe incluir un plan de prevención para empresas?, la recomendación de WellWo

Los riesgos laborales están presentes en todas las áreas de negocio, especialmente en aquellas enfocadas en la construcción de obras y la manipulación de sustancias peligrosas. Asimismo, existen riesgos externos que no pueden ser anticipados por las compañías con facilidad y cuyas consecuencias pueden acarrear pérdidas significativas de tiempo y dinero. Por esta razón, es importante contratar a especialistas en prevención de riesgos laborales y adquirir herramientas como WellWo, centrada en cuidar la salud laboral física, emocional y nutricional de los empleados.

¿Cuáles son los riesgos laborales más conocidos de la industria moderna? WellWo menciona en sus publicaciones que existen 8 riesgos laborales comunes, los cuales pueden afectar a la mayoría de las industrias actuales.

Uno de estos son los riesgos mecánicos generados a partir del uso de máquinas, equipos, materiales y herramientas. Otros riesgos son los físicos, los cuales involucran todos los elementos que pueden afectar las propiedades físicas de los trabajadores. Entre estos elementos se encuentran la luz, radiación, ruido o temperatura de las instalaciones. WellWo también menciona los riesgos químicos por sustancias peligrosas, que pueden generar quemaduras e intoxicaciones, y los riesgos biológicos por hongos, virus, bacterias, parásitos y otros compuestos orgánicos. Además de estos, están los riesgos locativos por el diseño, mantenimiento y calidad de las construcciones y estructuras y los riesgos psicosociales (condiciones de trabajo, interacciones, etc.). Esta empresa también habla de los riesgos de la información como la confidencialidad, integridad y privacidad de los datos y los riesgos meteorológicos causados por fenómenos naturales.

La importancia de un plan para la prevención de riesgos laborales Crear un plan de prevención de riesgos laborales es esencial para proteger a los empleados y directivos ante cualquier problema externo o interno que pueda ocurrir. En las constructoras, fábricas y laboratorios, por ejemplo, tener en cuenta los riesgos mecánicos, físicos, químicos y biológicos es muy importante, ya que pueden causar diversos accidentes. Estos accidentes, dependiendo de la gravedad, pueden afectar a la empresa de manera considerable, generando incluso problemas legales serios si no existe un plan de prevención de riesgos laborales.

Los riesgos meteorológicos, aunque pueden parecer situaciones poco probables, se deben tener en cuenta, especialmente si la compañía se encuentra en una localidad propensa a sufrir de los mismos. En el caso de los riesgos de la información, estos hay que tenerlos presentes para cualquier marca, empresa y entidad actual debido a la digitalización y su gran presencia.

WellWo es un programa de salud laboral que ayuda a promover y potenciar el bienestar integral de empleados y colaboradores en una empresa. Este programa es útil para mejorar la efectividad de un plan de prevención de riesgos laborales y asegurar el cumplimiento del mismo.