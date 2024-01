Herencias y fiscalidad. Manejo del ISD en situaciones no declaradas

En el ámbito de las herencias, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) juega un papel crucial. Su comprensión es fundamental para gestionar de manera eficiente la transmisión de bienes tras el fallecimiento de una persona. Este artículo profundiza en las particularidades del ISD, enfocándose en situaciones específicas como la prescripción del impuesto y las implicaciones legales y fiscales en diferentes escenarios.

La prescripción del ISD en herencias no declaradas Cuando una herencia no se declara, surge la pregunta sobre la prescripción del ISD. La ley establece un periodo de cuatro años para que este impuesto prescriba. Este plazo comienza a contar desde el momento del fallecimiento del causante, y los herederos tienen un periodo inicial de seis meses para liquidar el impuesto. Pasado este tiempo, empieza a correr el periodo de prescripción.

Aspectos clave de la prescripción del ISD Plazo de liquidación: los herederos tienen un plazo de seis meses tras el fallecimiento para liquidar el ISD.

Inicio del plazo de prescripción: una vez transcurridos los seis meses iniciales, comienza el plazo de prescripción de cuatro años.

Influencia de la declaración de herederos: la realización de la declaración de herederos o la aceptación de la herencia no afecta el plazo de prescripción.

Efectos de la prescripción del ISD en la aceptación de herencias Cuando el ISD ha prescrito, generalmente se considera que Hacienda no puede exigir este impuesto en la aceptación posterior de la herencia. No obstante, existen ciertas situaciones y dudas que pueden surgir en este contexto.

Aceptación de herencia y el Impuesto de actos jurídicos Documentados (AJD) Una duda común es si la escritura de aceptación de una herencia, cuyo ISD ha prescrito, queda sujeta al AJD. Para que el AJD sea aplicable, deben cumplirse ciertos requisitos:

Inscribibilidad: la escritura debe documentar un hecho inscribible en un registro público.

No incompatibilidad: la operación no debe estar sujeta a otro impuesto incompatible con el AJD.

Valuación: la escritura debe contener una cantidad o cosa valuable.

Acto jurídico: debe tener efectos jurídicos sustantivos.

Situaciones especiales en herencias y el ISD Fallecimiento de un heredero antes de aceptar la herencia

Cuando un heredero fallece antes de aceptar o rechazar la herencia, y posteriormente los herederos del fallecido aceptan la herencia inicial, se considera que hay una única transmisión de bienes. La fecha de devengo del ISD en estos casos puede variar según la interpretación judicial, siendo un tema pendiente de resolución por el tribunal supremo.

Consolidación de dominio y el ISD

En casos donde al aceptarse una herencia con el ISD prescrito, se produce el desmembramiento del dominio de algunos bienes, surgen dudas sobre si la consolidación de dominio está sujeta al ISD. Hacienda generalmente considera que sí, y este tema también está a la espera de una resolución judicial.

Renuncia a la herencia y sus efectos fiscales

La renuncia a una herencia prescrita se considera una donación a efectos fiscales. Es importante tener en cuenta los incentivos fiscales en donaciones entre padres e hijos que ofrecen algunas comunidades autónomas.

Conclusión: manejo estratégico del ISD en herencias Manejar adecuadamente el ISD en el contexto de herencias requiere un conocimiento detallado de la ley y una interpretación precisa de las situaciones individuales. En casos complejos, como la prescripción del ISD o la renuncia a herencias, es recomendable consultar con un experto legal o fiscal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y optimizar los beneficios fiscales disponibles.