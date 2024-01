Atracción y fidelización del talento, el desafío principal para la mitad de las pymes

Este dato se ha podido extraer del estudio Tactiómetro 2023, realizado por la consultoría en estrategia y organización empresarial Tactio.

En este sentido, Tactio realizó recientemente un webinar titulado Atracción y fidelización del talento en la pyme española para discutir con expertos y pymes esta preocupación principal.

El evento inició con una primera entrevista a Mario Monrós, socio director de Tactio. Durante esta conversación, se exploraron los 16 años de historia de la empresa, sus inicios y el cambio de paradigma que Tactio lideró en el ámbito de la consultoría.

Mario Monrós destacó que la clave fundamental para atraer talento no radica únicamente en la compensación económica, sino en la atracción que el proyecto ejerce sobre el nuevo empleado. Resaltó, a su vez, la importancia de que las personas se identifiquen con los valores y perspectivas del puesto ofrecido.

Además, enfatizó que, en la actualidad, la perspectiva a largo plazo choca con la dinámica cambiante de los tiempos actuales. En este sentido, señaló la necesidad de que las pymes se adapten constantemente a los nuevos escenarios y hagan atractivos los nuevos puestos que ofrecen, una tarea desafiante pero crucial para el éxito.

Tras la entrevista a Monrós, se dio paso a la conversación entre los invitados especiales, Aner Garmendia y Cecilia Coll. Durante esta charla, se analizó la situación actual de ambas empresas en relación con la gestión del talento, así como los retos que enfrentan en este ámbito.

Aner Garmendia resaltó las políticas activas implementadas en EGA MASTER para garantizar la comodidad de los empleados en el entorno laboral. Por ejemplo, mencionó la aplicación de formularios periódicos para recopilar opiniones y sugerencias directas de los trabajadores, lo que no solo les hace sentirse escuchados, sino que fortalece su compromiso y motivación hacia la empresa.

Por su parte, Cecilia Coll enfatizó el programa integral de salud implementado en LABORATORIOS QUINTON, centrándose en la equidad dentro de la compañía. Destacó la importancia de adelantarse a las tendencias, mencionando la instauración de políticas vanguardistas como la jornada intensiva durante todo el año, implementada en 1997, que les ha ayudado a ser más competitivos y a atraer talento.

Ambos coincidieron en que el compromiso de los empleados no está relacionado con la edad, sino con elementos como el reconocimiento, la promoción interna y la garantía de seguridad psicológica para que los trabajadores se sientan libres de realizar aportes críticos en la empresa.

Para profundizar en las estrategias de atracción y retención del talento en las pymes, se invitó a descargar el e-book con todas las claves proporcionadas durante el evento.