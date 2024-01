Be Camp y su casa rodante en venta, situada en Chile

Las casas rodantes permiten viajar sin tener que preocuparse por el alojamiento. En ellas se puede recorrer grandes distancias haciendo paradas en las que se conecta con la naturaleza y se interactúa con la gente, descubriendo sus tradiciones. En este sentido, los pueblos de Sudamérica cuentan con una gran riqueza cultural que invita a conocerlos. Pero su geografía está llena de obstáculos y caminos difíciles. Para hacer frente a esta situación y satisfacer la demanda de los que buscan una casa rodante en venta, surge Be Camp una empresa dedicada al diseño, construcción y comercialización de estos vehículos.

Casas rodantes para una vida todoterreno Be Camp es una empresa dedicada a la fabricación, venta y arriendo de casas rodantes todoterreno, especialmente diseñadas para recorrer los caminos más difíciles de Sudamérica. En esto se diferencian de las casas hechas en Norteamérica y Europa que son para carretera.

La idea surgió de una pareja de ingenieros civiles, Nicolo y Carolina, quienes comenzaron a recorrer cada rincón de Sudamérica en una casa rodante de fabricación americana que no paraba de darles problemas, porque su diseño no era apto para las características del territorio de la región. Por eso, en el año 2017, comenzaron a diseñar y construir su propio tráiler que ha sido probado por más de 5 años en los terrenos y climas más difíciles de esta parte del planeta.

Las casas Be Camp cuentan con una estructura robusta, revestimiento impermeable, autonomía energética, capacidad de almacenamiento de agua potable y manejo de aguas servidas. Además, están equipadas con un avanzado sistema de suspensión. Estas características les permiten sortear toda clase de obstáculos en trayectos difíciles como el Camino Longitudinal Austral, una ruta de 1240 Km de largo que atraviesa verticalmente la Patagonia chilena, deslizándose entre glaciares, volcanes y cordilleras.

Dos modelos para vivir aventuras Las Be Camp son verdaderas casas rodantes de aventura, están construidas para recorrer los caminos más extremos de la geografía suramericana. Su sistema de amortiguación independiente y frenos regulables en las 4 ruedas, el diseño robusto de chasis y su enganche australiano, les permite tener dominio perfecto de la gestión en cualquier tipo de camino.

Actualmente, Be Camp ofrece 2 modelos de casas rodantes: Huemul 5, y Cóndor 7. Con capacidad para cinco y siete personas, respectivamente. Gracias a su diseño interior compacto y funcional, se puede hacer uso de todas las instalaciones sin necesidad de montar o desmontar piezas, algo muy importante en el momento de viajar.

Estas casas fueron diseñadas para las cuatro estaciones por lo que se puede viajar en ellas a la playa en verano, y también a sitios donde hay nieve como Farellones, Cajón del Maipo y El Paso Internacional Los Libertadores.

Para quienes buscan una casa rodante en venta o alquiler en Chile pueden visitar la página web de Be Camp, o coordinar una visita a sus instalaciones con su propio dueño quien siempre tiene la mejor disposición para aclarar las dudas de los clientes.