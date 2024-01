Una solución ecológica y polivalente para la confortabilidad del hogar con Corcho proyectado KliuCork®, de Kliu Solutions

El hogar debe ser, para todos, un lugar acogedor, cómodo y en un entorno cálido que nos permita compartir agradables momentos en familia. Una parte esencial para lograr ese ambiente cálido y cómodo tiene que ver con la elección de los materiales de construcción y el revestimiento exterior de la vivienda. En este sentido, las alternativas sostenibles comienzan a ganar terreno en esta área. La empresa Kliu Solutions ha desarrollado el Corcho Proyectado KliuCork®, una solución innovadora con base en el corcho natural proveniente de los bosques de España y Portugal, que actúa como aislante término, acústico y que, además, impermeabiliza y elimina humedades de interior en todo tipo de viviendas. De este modo se obtienen múltiples beneficios que confluyen para conseguir un entorno de calidez y confortabilidad en el hogar.

¿Qué ventajas ofrece KliuCork® para los hogares? El Corcho Proyectado KliuCork® ha sido diseñado para que las viviendas puedan alcanzar una máxima calidez hogareña y provean de un ambiente de bienestar y comodidad a las familias. Esto es posible, gracias a que este revestimiento presenta una variedad de cualidades que lo convierten en una opción atractiva para la confortabilidad. KliuCork® destaca como aislante término, ayudando a mantener una temperatura interior cómoda, independiente de la temporada del año. Gracias a su estructura celular particular, el corcho natural utilizado para la fabricación del producto cuenta con propiedades de aislamiento natural. Por tal razón, el Corcho Proyectado KliuCork® rompe los puentes térmicos y produce un efecto “manta” alrededor de toda la casa: durante el verano mantiene el frescor de la vivienda, mientras que en el invierno ayuda a conservar el calor en su interior. Debido a ello, es posible tener un importante ahorro energético al disminuir el uso de dispositivos de climatización y refrigeración. Además de ser aislante término, este producto sirve como aislante acústico, gracias a la estructura porosa del corcho proyectado que permite absorber el ruido por impacto y disminuir la reverberación en espacios interiores, muy útil en oficinas, salas de reuniones, comedores y grandes espacios. Otra importante cualidad del Corcho Proyectado KliuCork® es su capacidad de impermeabilización que mantiene la pared de la vivienda libre de humedades. Por último, gracias a que el corcho natural no se pudre, la vivienda queda protegida durante mucho más tiempo aportando una gran durabilidad tanto a los beneficios como a la estética del hogar.

Los productos KliuCork® para diferentes aplicaciones Después de pasar varios años de investigación, un equipo de profesionales con amplia experiencia con los materiales de construcción logró crear el Corcho Proyectado KliuCork®. El sueño del equipo era diseñar un material sostenible, que ofreciera gran versatilidad y permitiera su aplicación en una variedad de superficies. De esta manera, surgió un producto que representa un avance para el sector de la construcción, y un elemento de gran utilidad para diferentes soluciones. KliuCork®, además de aportar un acabado decorativo, se puede aplicar en multitud de soluciones constructivas como fachadas de viviendas residenciales, edificios comunitarios y naves industriales; para impermeabilizar tejados y cubiertas con o sin pendiente de todo tipo de construcciones; para proteger térmica y acústicamente Domos residenciales a los que aporta un atractivo acabado rústico que lo mimetiza con su entorno natural; para evitar las molestas interferencias provocadas por el eco en grandes espacios como comedores escolares o industriales, salas de reunión, oficinas etc. Asimismo, el Corcho Proyectado KliuCork® es especialmente útil en entornos cercanos al mar, ya que su gran resistencia al salitre hace de este material un elemento idóneo para soportar las inclemencias del entorno marino. De este modo se consigue evitar el repintado de la vivienda cada pocos años, consiguiendo así un gran ahorro de recursos a medio y largo plazo.

Con KliuCork®, Kliu Solutions se posiciona como una empresa líder en soluciones de alto valor tanto para la comodidad y eficiencia en el hogar, como para la protección medioambiental.