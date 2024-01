Contigo Psicología informa acerca de la ludopatía en jóvenes

Hacer una apuesta o practicar algunos juegos no representa un problema real para los jóvenes. Sin embargo, jugar de manera progresiva, impulsiva y sin control a pesar de tener pérdidas continuas es considerado una afección severa. Esta afección se llama ludopatía y puede ocurrir incluso en menores de edad por medio de videojuegos, máquinas tragamonedas y páginas web con bajo o nulo control parental. En Contigo Psicología, hablan más sobre la ludopatía en jóvenes y cómo combatirla de manera profesional para conseguir mejores resultados a corto y largo plazo.

La ludopatía en jóvenes y sus causas más comunes, por Contigo Psicología Contigo Psicología explica que el trastorno mental de la ludopatía se caracteriza por una necesidad patológica e incontrolable de jugar sin tener en cuenta las consecuencias personales, laborales y/o familiares. Entre los síntomas más comunes, esta clínica de psicología menciona jugar de manera periódica e imperiosa sin tener en cuenta el tiempo planificado y pensar en jugar a cada momento.

Asimismo, el afectado siente ansiedad cuando no puede jugar, minimiza su adicción, miente sobre el tiempo o dinero que invierte en el juego y contrae deudas para continuar jugando. Dentro de las causas más comunes de la ludopatía, Contigo Psicología menciona la dificultad para hacer frente a problemas o trastornos como la ansiedad, el estrés y la depresión. Otras causas son tener una baja autoestima (los juegos los hacen sentir valiosos o invencibles), influencia de la sociedad moderna, adicción a la dopamina, entre otros. Por supuesto, la ludopatía en jóvenes puede ser tratada tanto con el apoyo de familiares y amigos como con terapias psicológicas guiadas por expertos en el área.

Consejos de Contigo Psicología para tratar la ludopatía en jóvenes El primer consejo que da Contigo Psicología para combatir la ludopatía en jóvenes es darles apoyo tanto en el ámbito familiar como entre amigos. Establecer límites saludables con los jóvenes afectados es una gran estrategia para darles un apoyo emocional práctico sin dejar de lado la importancia de eliminar la adicción.

Otro consejo de esta clínica es la terapia farmacológica para ayudar a quienes se encuentran en un estado severo o dañino de ludopatía. Los medicamentos para reducir la ansiedad y la depresión resultan bastante útiles para combatir con mayor eficiencia la necesidad adictiva de jugar.

Por supuesto, estos medicamentos por sí solos no resuelven el problema, ya que es necesario tanto la terapia farmacológica como la psicológica para conseguir mejores resultados. En la terapia psicológica se trabajan todos los factores mentales y emocionales que induzcan al joven a jugar. En algunos jóvenes, estos factores pueden ser más difíciles de detectar debido a traumas de la niñez, por lo que es necesario tomar sesiones completas con expertos como Contigo Psicología.

Contigo Psicología cuenta con expertos en terapias online y presenciales para trabajar la ansiedad, el estrés, la baja autoestima, la ludopatía y cualquier otro tipo de trastorno o problema psicológico.