Eduardo Martínez-Mendizábal, el nuevo director of business development de Zerolynx

Actualmente, la seguridad informática es una práctica fundamental y necesaria para aquellas empresas que, dentro de un mundo cada vez más digitalizado, buscan proteger sus sistemas electrónicos, redes, dispositivos, servidores, datos sensibles y otros activos online relevantes de posibles ataques digitales o amenazas cibernéticas.

En este sentido, Zerolynx es un grupo empresarial europeo de referencia en materia de protección digital en los ámbitos corporativos, debido a que cuenta con múltiples especialistas en ciberseguridad e inteligencia. Esta firma anuncia la reciente incorporación de Eduardo Martínez-Mendizábal como nuevo Director of Business Development.

Este movimiento no solo refleja la determinación de la compañía por consolidar y expandir su posición dentro del desafiante sector de la seguridad informática, sino también la intención de aprovechar al máximo todas las oportunidades de crecimiento y desarrollo corporativo.

¿Quién es Eduardo Martínez-Mendizábal? Con una carrera de más de 25 años en el sector tecnológico, Eduardo Martínez-Mendizábal ha dirigido equipos de negocios, marketing y ventas en grandes entidades, donde ocupó posiciones de Vicepresidente y de Head of Business Development en diferentes países. Su arribo a Zerolynx refuerza el compromiso de la compañía por continuar ofreciendo soluciones especialistas en ciberseguridad de vanguardia y servicios de alta calidad a todos sus clientes, dentro y fuera de España.

El flamante alto ejecutivo hoy tiene a su cargo áreas corporativas clave y la responsabilidad de liderar las actividades de marketing y las estrategias de operaciones comerciales de la firma, a través de una estrecha colaboración con el equipo de ventas. También es el responsable de identificar oportunidades emergentes de negocio y cultivar vínculos estratégicos cruciales con líderes mundiales del sector de seguridad cibernética.

Asimismo, la amplia experiencia en arquitectura TI y Ciberseguridad en Entornos Multi-Cloud, además del conocimiento en gestión de riesgos digitales, ubican a Eduardo Martínez-Mendizábal como una figura relevante capaz de aportar una visión cualificada a los múltiples servicios de consultoría de Zerolynx: evaluación de vulnerabilidades en infraestructura TI, planificación y respuesta a incidentes informáticos, inteligencia y análisis predictivo sobre amenazas cibernéticas, automatización de seguridad, etcétera.

Zerolynx en busca de mejorar su estrategia de crecimiento y expansión La llegada de Eduardo Martínez-Mendizábal como nuevo Director of Business Development de Zerolynx generó nuevos bríos y entusiasmo, tanto en el interior de la empresa como en el seno de sus aliados comerciales. De hecho, Juan Antonio Calles, CEO de la compañía española, y Daniel González, Director de Operaciones, se mostraron muy satisfechos e ilusionados por la llegada del alto ejecutivo. Ambos consideran su incorporación una “apuesta clave” en el objetivo corporativo de seguir expandiéndose por nuevas regiones de Centroeuropa.

En conclusión, el nombramiento de Martínez-Mendizábal refleja el compromiso de la firma por ofrecer soluciones de ciberseguridad de última generación y servicios personalizados de calidad a sus clientes. La amplia experiencia del flamante directivo se alinea con la visión de Zerolynx de ser referentes en la seguridad digital con una visión de futuro audaz y estratégica.