Think China, premio "eCommerce Team of the Year" de Asia por su colaboración con marcas de lujo europeas

THINK CHINA, empresa china líder en consultoría de marketing digital con siete oficinas en la región Asia-Pacífico, sirve desde hace mucho tiempo como puente vital que conecta a los consumidores chinos con líderes mundiales de la industria, tales como Bentley Motors, Richemont, L'Oréal, Samsung y muchos más.



Como muestra de su éxito continuado, la empresa ha celebrado recientemente la obtención de cuatro premios en los Asia eCommerce Awards 2023 de MARKETING-INTERACTIVE y en los premios Campaign a la Agencia del Año2023 para la región de la Gran China, incluida plata a la prestigiosa "Agencia Boutique del Año de la Gran China".





Benjamin Sun, Director General y Cofundador de THINK CHINA, agradeció el reconocimiento y compartió las aspiraciones futuras de la empresa:



"Estamos increíblemente agradecidos a nuestros clientes por su confianza y apoyo inquebrantables, así como a nuestros equipos, cuyos inestimables esfuerzos han impulsado el éxito de cada campaña".



"Si bien es mucho lo que hemos conseguido, el potencial inexplotado de colaboración entre Europa y China es inmenso. El chino mandarín es la lengua más hablada en el mundo, con al menos 15 millones de consumidores de habla china en Europa a lo largo de cualquier año. Si tenemos en cuenta la población de habla china en todo el mundo, las cifras ponen de relieve las enormes oportunidades de crecimiento que alberga la relación simbiótica entre las empresas europeas y los consumidores chinos".



Revolucionando las soluciones de comercio electrónico en la región del Asia-Pacífico

Los premios Asia eCommerce Awards de MARKETING-INTERACTIVE están ampliamente considerados como uno de los programas más valorados de la región Asia-Pacífico con el que se reconoce la creatividad, la experticia y el liderazgo en el ámbito del comercio electrónico.



En la sexta edición de los premios, celebrada el 16 de noviembre de 2023 en Singapur, la campaña ganadora de THINK CHINA, "Celebrating Love & Beauty on '520' Day with Kérastase Hong Kong", se alzó triunfadora en tres categorías.



En particular, la empresa recibió el codiciado oro al "eCommerce Team of the Year – Agency", reconociéndola como el equipo de marketing de agencia con mejores resultados a la hora de impulsar con éxito la actividad del comercio electrónico para sus clientes.





Asia eCommerce Awards 2023 de MARKETING-INTERACTIVE

Oro: eCommerce Team of the Year – Agency [equipo de comercio electrónico del año - agencia]

Bronce: Best Holiday/Seasonal Marketing eCommerce Campaign [mejor campaña de comercio electrónico de marketing vacacional/estacional]

Bronce: Best Use of Customer Retention and Churn Reduction [mejor uso de la retención de clientes y reducción de la pérdida de clientes]





Una agencia boutique de rápido crecimiento en la región de la Gran China

Durante más de tres décadas, los Premios Campaign a la Agencia del Año han sido uno de los galardones más venerados del sector del marketing y de la publicidad. Con cinco certámenes regionales independientes, sirve de vibrante plataforma para celebrar tanto el desempeño empresarial excepcional como los logros de agencias, marcas y líderes en todo el mundo.



THINK CHINA ha marcado un importante hito al debutar en la memorable 30ª edición de los premios celebrada el 5 de diciembre de 2023 en Shanghái. Los notables logros de la empresa en éxito de sus clientes, liderazgo de pensamiento, investigación y desarrollo, gestión del talento, así como iniciativas solidarias, entre otros, le valieron el reconocimiento como principal agencia boutique en la región de la Gran China.





Premios Campaign a la Agencia del Año de la región Asia-Pacífico 2023 (Gran China)

Plata: Greater China Boutique Agency of the Year [agencia boutique del año de la Gran China]





Acerca de THINK CHINA:

THINK CHINA surgió de una simple pregunta: "¿Por qué no puede ser más fácil hacer negocios en China?". A día de hoy, tras una década de extraordinario crecimiento, THINK CHINA se erige como agencia digital líder dedicada al empoderamiento de marcas en la región APAC con estrategias y tecnologías de vanguardia para triunfar en el mercado chino. Sus extensos servicios abarcan desde SEO, SEM, diseño creativo y marketing de medios sociales hasta estrategia de comercio electrónico, desarrollo web y más.



Para más información: https://www.thinkchina.com/