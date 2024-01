Construyendo relaciones saludables en la era del amor líquido; la misión de Programa Mia para el bienestar de la mujer

En el mundo moderno actual, el individualismo y la autonomía son dos elementos constantes para las mujeres. Según especialistas en psicología, la mayoría de las mujeres se encuentran en la búsqueda de un continuo equilibrio entre la fortaleza personal y la esencia femenina, lo que genera presión por ser autosuficiente y dejar de lado aspectos esenciales de la mujer como su parte tierna, intuitiva y emocional.

Todo esto, influye directamente en su autoestima y en la construcción de vínculos sanos de la mujer con su entorno. En este contexto, Programa Mia surge como una guía para la construcción de relaciones saludables y bienestar emocional en las mujeres. Se trata de un proyecto integrado por psicólogas enfocadas en ofrecer acompañamiento y apoyo a las mujeres para desafiar los mitos del empoderamiento femenino, apostando a la esencia de cada una.

Enfoque y beneficios de Programa Mia Como marca especializada en relaciones, vínculos afectivos y heridas de apego, Programa Mia se ha distinguido por su innovador enfoque orientado a promover la reconciliación de la mujer con su esencia primaria, incentivando a aceptar su biología y hacer las paces con sus necesidades de vínculo.

De acuerdo con el equipo de psicólogas clínicas colegiadas del que disponen, un gran porcentaje de las mujeres interesadas en su terapia, son exitosas, independientes y aparentemente autosuficientes, no obstante, mediante un trabajo psicológico profundo se identifica un vacío en estas mujeres, relacionado con la necesidad de amar y ser amadas, aspectos que, de alguna manera, han aprendido a ignorar.

Desde la perspectiva de las psicólogas, saber estar bien sola no es suficiente para mantener un elevado nivel de autoestima en las mujeres, por el contrario, este pensamiento puede conllevar a la aniquilación de la esencia femenina y el aislamiento de todo tipo de vínculos profundos por miedo a la intimidad.

En ese sentido, Programa Mia busca traspasar estos temores para dar paso a relaciones más auténticas, contribuyendo a que cada mujer pueda construir una vida alejada del control y la exigencia, para dar paso a la calma, la confianza y la fluidez.

Terapia de grupo de 16 semanas A través de un método psicoterapéutico propio validado por el que ya han pasado más de 3.000 mujeres, Programa Mia se ha centrado en ofrecer a las mujeres las herramientas teóricas y prácticas necesarias para construir relaciones coherentes consigo mismas y con su entorno. Este proceso terapéutico consiste en un juego de proyecciones en el que se plantean dinámicas para incentivar a las mujeres a tomar consciencia de sus emociones escondidas, bloqueos y temores.

A través de la identificación de lo que supone un escudo en sus vidas, las participantes de la terapia en Programa Mia tienen la oportunidad de soltar este elemento negativo y dejar que emerjan las partes de sí mismas que no se permiten expresar ni en su vida ni en sus relaciones. Este proceso contribuye a disminuir la ansiedad a la hora de generar vínculos, saber estar bien tanto sola como en pareja, ganar seguridad, autoestima y fluir, aspectos esenciales en la vida de toda mujer.