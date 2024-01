Ya está todo listo para el seminario de asuntos públicos de la George Washington University en Madrid

Con la confirmación de la presencia de la ponente británica Farzana Baduel, CEO de la firma especializada en relaciones públicas Curzon PR, se ha completado el programa del Primer Seminario Internacional Ejecutivo de Public Affair organizado en Madrid por la George Washington University, de la mano de la Escuela Ethos de The Objective. Farzana, que es la residente experta de relaciones públicas en la Universidad de Oxford, impartirá un módulo sobre las tendencias mundiales actuales en materia de relaciones institucionales. Junto a ella estarán los expertos Lucía Aboud, Andoni Aldekoa y Rafael Pérez Colón, quienes complementarán el programa con actualizaciones en comunicación estratégica, lobby, políticas públicas y relaciones entre el sector público y privado. Al finalizar el programa, habrá una clase magistral de David Álvaro García, director de la firma española de asuntos públicos Acento.

Rafael Pérez Colón, ejecutivo sénior en el desarrollo internacional de negocios y la industria tecnológica, expresa a la redacción de The Objective que su misión será explicar, a través de experiencias, que las relaciones corporativas con el sector público no pueden verse como una relación transaccional de negocios de corto plazo. Sino que, por el contrario, se trata de construir pactos basados en valores con la flexibilidad suficiente para adaptarse a los contextos cambiantes sin comprometer los principios fundamentales. "Lograr que la dirección corporativa y los interlocutores del sector público se sumen a esta perspectiva es el gran reto de los profesionales del sector", dice Pérez Colón, quien advierte también que los modelos de relación corporativa con el sector público no son replicables, porque siempre deben ajustarse al contexto concreto.

Por su parte, Lucía Aboud, jefa de las relaciones institucionales de la Asociación Española contra el Cáncer y experta en ciencias políticas, comunicación institucional y gobernanza estratégica, opina que: "Año tras año, los asuntos públicos o public affairs se posicionan como parte de los activos intangibles más importantes de las empresas y distintos tipos de organizaciones de la sociedad civil". Según Aboud, trabajar los asuntos públicos de manera profesional consiste en ser un actor activo en la conversación público-privada, participando del proceso de elaboración de la política pública y el marco regulatorio.

El seminario, que será de modalidad presencial en Madrid los días 26 y 27 de enero, contará con el siguiente programa:

Tendencias actuales en relaciones institucionales Estrategias innovadoras para conectar, colaborar y construir alianzas exitosas. Se abordarán las últimas tendencias en relaciones institucionales, destacando enfoques innovadores para establecer conexiones sólidas entre organizaciones, crear colaboraciones efectivas y construir alianzas estratégicas. Se compartirán experiencias prácticas ofreciendo ideas valiosas sobre cómo enfrentar los desafíos contemporáneos en este campo, destacando la importancia de la narrativa y la comunicación efectiva en la construcción de relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas.

Comunicación política y estratégica La comunicación política es una herramienta fundamental para la generación de viabilidad a los proyectos institucionales y corporativos. Además de los componentes técnicos o económicos, cada vez más las grandes corporaciones necesitan manejar los elementos políticos y de entorno para conseguir defender sus posiciones y saber manejar la complejidad social y política. El manejo de los principales elementos de la comunicación política actual es fundamental para los que quieran transitar de la estrategia a la coyuntura, y gestionar las crisis en un entorno cada vez más complejo y cambiante. En este curso se introducirán los elementos esenciales de la comunicación política y de asuntos públicos.

Lobby y políticas públicas Año tras año, los asuntos públicos o public affairs se posicionan como parte de los activos intangibles más importantes de las empresas y distintos tipos de organizaciones de la sociedad civil. Trabajar los asuntos públicos de manera profesional consiste en ser un actor activo en la conversación público-privada, participando del proceso de elaboración de la política pública y el marco regulatorio. En un contexto cada vez más regulado, la calidad normativa y la durabilidad de las leyes tiene que ver con estas conversaciones y para ello se requiere anticipación, entendimiento de los interlocutores y capacidad para desarrollar e implementar un planteamiento estratégico que permita dicha incidencia en la acción pública y cree valor público.

Relaciones corporativas con el sector público Durante esta sesión, el Prof. Rafael Pérez Colón compartirá sus perspectivas sobre la transformación experimentada en el sector de las relaciones corporativas con el sector público a lo largo de sus más de 30 años de experiencia profesional en el campo. Contrastará la distinción entre la actividad corporativa local y la internacional; particularmente cómo la diversidad cultural, las regulaciones, las políticas públicas, o la geopolítica representan retos y oportunidades para transformar la relación corporativa con el sector público en una relación que crea valor. También presentará las principales tendencias actuales, como son la transición de la responsabilidad social corporativa al enfoque ambiental, social y de gobernanza (ESG); la transición entre la acción corporativa enfocada en los accionistas (shareholders) a la acción corporativa enfocada en las múltiples partes interesadas (stakeholders); y la dirección por propósito (purpose). Incluirá casos y referencias de empresas que lideran en la aplicación de estos nuevos modelos, destacando sus éxitos y lecciones aprendidas.

Caso práctico Aportado por ACENTO, firma consultora española de asuntos públicos.

Este seminario, certificado por la prestigiosa universidad norteamericana George Washington, está dirigido a profesionales de todas las áreas relacionadas con los asuntos públicos, así como a emprendedores y empresarios interesados en influir positivamente en sus entornos y aumentar la reputación de sus marcas.