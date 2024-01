C&B Señor dispone de máquinas vending que utilizan envases reutilizables y son respetuosas con el medioambiente

El plástico es uno de los grandes enemigos del medioambiente, ya que no es biodegradable y contamina tanto el suelo como el agua. Durante décadas, la actividad comercial ha generado enormes cantidades de envases hechos con este material que, frecuentemente, se acumulan en mares y océanos.

En particular, uno de los factores que ha contribuido a la generación de plástico es el uso de máquinas vending o expendedoras. Ahora bien, de la mano de C&B Señor esto está cambiando. Esta empresa lleva 29 años ofreciendo servicios integrales de vending y distribución alimentaria a pymes, grandes empresas e instituciones en la Comunidad de Madrid. Se trata de una compañía con conocimiento y experiencia en este sector que, recientemente, ha encontrado un mecanismo para disminuir el impacto de su negocio en el medioambiente.

Máquinas vending con envases reutilizables C&B Señor cuenta con expendedoras que se caracterizan por el uso de envases 100% reciclables. Además, la empresa también dispone de máquinas de café que incentivan la utilización de tazas reutilizables. Todo esto forma parte de su iniciativa denomina “De Vuelta al Origen”.

Este proyecto se enfoca en promover un consumo responsable y más respetuoso con el medioambiente, utilizando botellas que se pueden reutilizar una y otra vez. De esta manera, es posible evitar la producción de más desechos.

En particular, este proyecto ha visto luz de la mano de Mariano Aguilar, CEO de la compañía, quien confía en que su empresa puede contribuir con la reducción de residuos que son nocivos para el planeta. Cabe destacar que este objetivo está alineado con los valores de responsabilidad social y compromiso medioambiental que han definido a esta empresa desde su fundación en 1994.

Además, C&B Señor busca liderar el mercado de máquinas vending en Madrid mediante una política sostenida de renovación y transformación, adaptándose y contribuyendo con el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a facilitar el uso de expendedoras.

Distintos modelos de máquinas expendedoras Esta empresa cuenta con una amplia gama de productos que permiten satisfacer distintos requerimientos por parte de los clientes. Al respecto, C&B Señor atiende a múltiples sectores como oficinas, hospitales, gimnasios, universidades y hoteles.

En todos estos casos, la compañía ofrece la posibilidad de comprar o alquilar sus máquinas vending para expender determinados tipos de artículos. Algunas de las opciones disponibles son bebidas vegetales, alimentos sin gluten, productos saludables, leche sin lactosa, comida ready to eat, snacks salados, frutos secos, barritas y agua.

Finalmente, C&B Señor cuenta con un servicio de atención personalizada que permite a los clientes obtener máquinas vending para distribuir productos específicos según sus necesidades y objetivos. Para ello, es posible solicitar una visita para recibir recomendaciones a través de la página web de esta empresa.