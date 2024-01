La trayectoria de Joaquín Molpeceres Sánchez, excelencia y compromiso en el deporte madrileño

El nombre de Joaquín Molpeceres resuena con fuerza en el mundo del tenis madrileño. Este empresario, apasionado por el deporte, ha dejado una huella indeleble en la historia del tenis en Madrid, no solo como líder empresarial sino también como pilar fundamental en la Federación de Tenis de Madrid.

Perfil de Joaquín Molpeceres Joaquín Molpeceres Sánchez, nacido el 20 de abril de 1932 en Madrid, es conocido por su destacada carrera en el mundo empresarial y deportivo. Presidente de Licuas y figura clave en la industria de la construcción, Molpeceres combinó su acumen empresarial con su pasión por el tenis. Su viaje en este deporte comenzó en el Real Club de Tenis de Chamartín y le llevó a ocupar roles importantes, como vicepresidente y posteriormente presidente de la Federación de Tenis de Madrid, y presidente de UFEDEMA, la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas

Su pasión y dedicación lo llevaron a ser vicepresidente de la Federación de Tenis de Madrid en 1976, antes de asumir la presidencia en 1983, un cargo que desempeñó con distinción hasta el año 2000. Su liderazgo en el deporte se extendió más allá del tenis, ya que también fue presidente de UFEDEMA (Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas) y recibió la prestigiosa Real Orden del Mérito Deportivo en 2001.

Más allá de su papel en la administración deportiva, Molpeceres ha contribuido significativamente al desarrollo del golf en la región. Como presidente del Club de Golf "El Olivar de la Hinojosa" en Madrid, ha sido fundamental en la promoción del golf entre los jóvenes y la comunidad en general. Bajo su liderazgo, el club no solo se ha convertido en un espacio para los amantes del golf, sino también en un lugar de aprendizaje y crecimiento para los niños, ofreciendo campamentos de verano y cursos intensivos de golf, tenis y pádel.

Su compromiso con el deporte inclusivo también es notable, como se evidencia en su liderazgo en Desprosa SA, la empresa gestora de El Encín Golf Hotel. Bajo su dirección, Desprosa SA se ha consolidado como una empresa pionera en la promoción del deporte para personas con discapacidad, demostrando que el deporte es y siempre debe ser para todos.

Joaquín Molpeceres también ha desempeñado un papel crucial en el éxito de eventos como el Daikin Madrid Open, un torneo de golf que ha ganado importancia no solo a nivel español sino también europeo. Este evento no solo es una competición, sino una oportunidad para destacar el esfuerzo y la determinación de los jugadores de golf adaptado, así como un testimonio de la capacidad del ser humano para superar adversidades y unir pasiones.

En resumen, la carrera de Joaquín Molpeceres Sánchez en el mundo del deporte ha sido ejemplar, marcada por su pasión, su dedicación a la promoción del deporte y su compromiso con la inclusión. Su influencia ha ido más allá de las canchas de tenis y los campos de golf, dejando un legado duradero en el deporte madrileño y español.

La Gala de la Federación de Tenis de Madrid La Gala de la Federación de Tenis de Madrid se ha convertido en un evento emblemático, celebrando los logros del tenis en la región. Durante este evento, se reconoce a los jugadores, clubes y figuras que han contribuido al deporte. La gala de 2023 fue especialmente significativa, destacando los éxitos de la temporada y el impacto de personalidades como Molpeceres en el desarrollo del tenis madrileño​​​​.

Aunque Joaquín Molpeceres no pudo asistir a la gala debido a una indisposición, su legado fue reconocido y celebrado. Como expresidente de la FTM, su influencia y dedicación al tenis madrileño fueron destacadas por los presentes, dejando claro el profundo respeto y admiración que la comunidad del tenis tiene hacia él​​.

El evento destacó los logros significativos del tenis en Madrid durante 2023, incluyendo un récord en el número de licencias y una creciente atención mediática. La gala fue un momento para recordar y celebrar las contribuciones de figuras clave como Molpeceres, cuyo trabajo ha ayudado a elevar el perfil del tenis en la región.

La gala también rindió homenaje a jugadores de alto rendimiento y equipos exitosos, destacando el brillante futuro del tenis madrileño. Esta celebración del tenis en Madrid refleja el impacto duradero de líderes como Joaquín Molpeceres, cuya pasión y dedicación han dejado una huella imborrable en el deporte.

Logros del tenis madrileño en 2023 La temporada 2023 del tenis madrileño estuvo marcada por notables éxitos. Jugadores como Alejandro Moro y Miguel Damas mostraron un ascenso significativo en el ranking ATP, mientras que el joven Rafa Jódar brilló en la clasificación ITF Júnior. Estos logros no son más que un reflejo del esfuerzo y la dedicación de muchas personas, entre ellas, Molpeceres, cuyo trabajo ha ayudado a crear un ambiente propicio para el desarrollo del tenis en Madrid​​.

La figura de Joaquín Molpeceres es sinónimo de dedicación y pasión por el tenis. Su labor, tanto en el ámbito empresarial como en el deportivo, ha sido fundamental para el crecimiento y éxito del tenis en Madrid. La Gala de la Federación de Tenis de Madrid no solo celebró los logros de la temporada, sino también el legado de un hombre que ha dedicado su vida a enriquecer el mundo del tenis madrileño.