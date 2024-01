Regalar una experiencia singular para decir 'Te quiero'

Regalar vino, rosas y bombones en San Valentín es algo del siglo pasado. Como ya va siendo hora de innovar y sorprender a los seres queridos con algo especial, el Grupo RVEdipress orienta a los más despistados con ideas únicas y planes singulares para vivir un Día de los Enamorados irrepetible en cualquier parte del país... y más allá.

Un almuerzo o cena romántica es un acierto seguro. Ahora bien, no se debe elegir el sitio a la ligera. Si se visita el norte, es obligatorio llegar al corazón de una comarca con encanto, como es Rioja Alavesa. En la villa medieval de Laguardia, existe un espacio gastronómico en el que disfrutar y emocionarse saboreando lo mejor de la gastronomía vasco-riojana, basada en el producto km0. Es Villa-Lucía, un rincón para los amantes del buen comer. Pero si con un menú distinto y sofisticado no basta, lo mejor es añadirle una nota, nunca mejor dicho, de buena lírica. Una cena de San Valentín en un ambiente elegante, acompañados de grandes intérpretes de ópera y zarzuela en pleno centro de Madrid... El Café de la Ópera, con sus cenas cantadas, es una magnífica idea para regalar en estas fechas.

La mejor escapada en el mejor hotel. Hay quien prefiere sorprender con un fin de semana romántico en algún destino con alma. No importa el lugar, sí el alojamiento. En Vitoria, por ejemplo, existe la posibilidad de pasar unos días de ensueño en el único cinco estrellas de la ciudad. Un remanso de paz en el que desconectar, disfrutando de una reparadora sesión de spa. El Gran Hotel Lakua de Vitoria es la opción perfecta para enamorarse de una ciudad verde y accesible, aprovechando para descubrir uno de los edificios con la historia más apasionante del país, la Catedral de Santa María de Vitoria.

Madrid siempre sorprende en cualquier época del año. De entre toda su amplísima oferta hotelera, interesa elegir un alojamiento que aúne una excelente ubicación, un servicio y trato sinónimo de excelencia, un spa y piscina climatizada donde olvidarse de todo lo mundano y una oferta gastronómica que agrade al paladar más exigente... Tres palabras: Madrid Marriott Auditorium. Este hotel es un básico a la hora de elegir dónde vivir un San Valentín de lujo en la capital.

A Andalucía le envuelven tantos halos como rincones quedan por descubrir en ella: misterio, embrujo, sentimiento... ¡y amor!. Hay ciudades como Granada, que parecen sacadas de una novela de romance. Un paseo por sus calles, recorriendo el Sacromonte o el Realejo, bordeando la orilla del río Darro hasta llegar al hotel Dauro Premier... Puede que parezca un extracto de un libro de María Dueñas, pero lo que sí es real es la experiencia que vivirán quienes visiten este hotel en la capital nazarí.

Y qué decir de Sevilla, escenario de tantas historias de amor y una de las ciudades perfectas para vivir un romance. Muchos visualizan un paseo romántico por el barrio de Triana; un beso de cine a los pies de la Giralda; o un atardecer a la orilla del Guadalquivir. Quizás lo mejor sea un brindis en la terraza del Hotel Derby de Sevilla, situado en pleno corazón de la ciudad hispalense. O despertar justo al lado, en el Hotel América, disfrutando de un desayuno buffet para proseguir con un día cargado de instantes y emociones por vivir.

Una experiencia que también merece la pena ser disfrutada es conocer Portugal. El país vecino es el gran desconocido por muchos turistas españoles que desaprovechan la ocasión de descubrir una tierra de leyendas, tradición, gastronomía y cultura. De norte a sur, hay un hotel del grupo Vila Galé, la segunda cadena hotelera de Portugal, con las puertas abiertas de par en par. Hoteles temáticos, con diferentes opciones gastronómicas, spa y un sinfín de actividades que invitan a conocer las ciudades en las que se encuentran ubicados.

Un San Valentín de película. Hay quienes prefieren otro tipo de experiencias singulares. Una de ellas es conocer el firmamento. Está ahí y a veces la gente no se da cuenta de lo que se está perdiendo. Por eso, una visita a un destino Starlight, certificado por la propia Fundación Starlight, es un regalo espectacular. Como espectacular es conocer uno de los casi 10.000 castillos que hay en España, gracias a una visita guiada o teatralizada, dentro de la Red de Castillos y Palacios de España.

Para los que son más pacientes y pueden esperar hasta el mes de octubre, un regalo que seguro triunfará es una travesía ‘al límite’ por el Ártico. Oceanosophia brinda al viajero historias de heroísmo, superación y coraje que llevaron a cabo aquellos hombres en la llamada Edad Heroica de la Exploración Polar, a través de un crucero en un velero centenario.