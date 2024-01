El Lago de los Cisnes y la gripe A

El martes pasado tosía y me notaba algo de calentura. Por teléfono pedí hora para el médico de cabecera y me la dieron para el miércoles de la semana siguiente. Cuando llegó el sábado, la fiebre había aumentado considerablemente. Y la tos me producía un dolor insoportable en los músculos de las costillas. Así que, viendo que no podía aguantar el malestar, el sábado por la tarde decidí ir personalmente a urgencias del Hospital Universitario de Miguel Servet de Zaragoza. Después de una hora y media de espera, me llamaron. Enseguida, la Dra. María Cortes Izaga, me preguntó qué me pasaba y después de explicarle, como una máquina bien engrasada, todo el equipo se puso en marcha: me sacaron sangre, me hicieron placas y me pusieron una mascarilla enchufada a una botella de oxígeno. Mientras estuve en aquella sala, fui testigo de lo que significa profesionalidad: todo el equipo, como si fueran bailarines embrujados por el malvado brujo Rothbar, se movían por el piso al unísono de una forma armónica luchando contra el mal. Como si al son de El Lago de los Cisnes se tratara, danzaban con pasos de: Pirouette, Piqué, Raccourci, Sissonne, Tours, Tour en l’air, Royele, Éffacé y Échappés. Ellos no lo sabían, pero con sus etéreos movimientos me iban relatando la historia de Siegfried y Odette. La verdad es que, ante tanta eficacia y expresividad, quédeme extasiado. Solo tengo palabras de gratitud para el director ante tan maravillosa coreografía. Por cierto, el diagnóstico fue gripe A.