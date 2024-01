El comparador de seguros Adity consigue que las aseguradoras compitan por ofrecer el mejor precio

Adity es una startup malagueña que ofrece un comparador de seguros único en el que las aseguradoras compiten entre sí para conseguir el mejor precio para un seguro. Esta innovadora empresa ha revolucionado la manera de contratar un seguro en España, creándole un nuevo modelo de negocio en el sector asegurador que incluye al cliente en el centro de la contratación, y dándole el poder durante todo el proceso. Además, ha sido reconocida como la empresa malagueña más innovadora y con proyección de 2024.

Según explica su CEO, Francisco Ramírez: "Nos dimos cuenta de que la mejor forma de contratar un seguro en España era ir correduría por correduría enseñando la oferta anterior para que sea mejorada. Todo ese proceso, lo hacemos en tan solo 3 minutos y con más beneficios para el cliente".

Adity ofrece más de 20 tipos de seguros, incluye seguros de coche, vida, salud, hogar, decesos o accidentes entre otros muchos. Aunque ya está añadiendo a sus servicios un comparador de hipotecas con idéntico funcionamiento a la competición de seguros.

¿Cuánto se puede ahorrar contratando un seguro en Adity? Todo dependerá del perfil y circunstancias, así como del tipo de seguro que se esté solicitando. Desde la empresa, afirman que la reducción de los precios puede llegar a ser de hasta un 70 %, especialmente, en el seguro de vida o el seguro de salud, ya que en este tipo de seguros las compañías reciben grandes márgenes de beneficio.

No obstante, el comparador de seguros o hipotecas de Adity no solo se encarga de que consiga los mejores precios, también buscan que la competición entre aseguradoras, agentes y corredores implique una mejora en todas las condiciones para beneficio del cliente.

Básicamente, las aseguradoras compiten no solo por ofrecer el mejor precio, sino también las mejores condiciones para diferenciarse de los otros competidores y elegir la oferta. Además, y a diferencia de otros comparadores, la oferta no las emite un robot o base de datos, sino que son creadas siempre por un experto de seguros que podrá asesorar y resolver cualquier duda que surja.

¿Cómo usar la plataforma de Adity? Es muy sencillo, el comparador de seguros de Adity permite elegir el seguro que se necesita. Cuando se elija, habrá que rellenar un breve formulario con los datos personales para que las aseguradoras puedan enviar ofertas. Una vez rellenado y enviado, todas ellas lo recibirán en tiempo real.

Una vez recibidas, empezarán a emitir ofertas que irán mejorando para superar la anterior. Adity avisará por correo electrónico y WhatsApp cada vez que llegue una nueva oferta. Todas las ofertas incluirán el precio, el proyecto de la póliza en PDF para poder echar un vistazo rápidamente a todas las coberturas y un comentario escrito por una persona real experta en seguros.

Finalmente, se podrán ver todas las ofertas disponibles a través de su página web, compararlas de forma sencilla y rápida. Cuando se decida cuál es el seguro ideal, se podrá elegir sin compromiso, y un experto del sector asegurador se pondrá lo antes posible en contacto para poder resolver dudas y cerrar la oferta si así se desea. Por lo tanto, parece que Adity ha disrumpido realmente el mercado asegurador como prometían desde la propia empresa.