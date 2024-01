Los productores gourmet de SA CROQUETA

Las croquetas son un plato típico de la cocina española y mediterránea. Hasta no hace mucho tiempo atrás, estas preparaciones servían para aprovechar comida sobrante. Sin embargo, una de las últimas tendencias gastronómicas es el consumo de croquetas gourmet, elaboradas con ingredientes de primera calidad.

En particular, la marca SA CROQUETA es una de las referencias de este sector en Cataluña. Esta empresa familiar ha creado distintas versiones exquisitas de este plato. En todos los casos, el objetivo es disfrutar de un bocado crujiente y sabroso que se elabora con materias primas seleccionadas. Según indican representantes de esta firma, sus productos son croquetas de autor que se elaboran como si estuvieran hechas en casa.

Los sabores gourmet de SA CROQUETA Los productos que ofrece esta empresa están hechos de manera casera con ingredientes 100 % naturales y sin aditivos. Con respecto a esto último, SA CROQUETA emplea materias primas del mar, como la gamba roja de Blanes, los erizos y el rape. Esta empresa también dispone de alimentos elaborados en el campo y la montaña como la carne, las verduras y el queso.

Por ejemplo, entre las croquetas gourmet preparadas con productos de mar destacan las de brandada de bacalao con pasas y piñones, calamares rellenos, garotes o erizos de mar y rape con gamba de Blanes. SA CROQUETA también elabora este tipo de bocados con carne de olla, pollo asado, foie con cepas y mozzarella con chistorra. Además, las de jamón de bellota son clásicas y no puede faltar.

Por otra parte, en el catálogo de esta empresa hay sabores vegetarianos como quinoa con leche de coco y confitura de champiñones, gorgonzola con confitura de pera y nueces, y queso de cabra con cebolla caramelizada. Estos productos se distribuyen en paquetes para particulares o empresas. A su vez, para realizar un pedido es posible ponerse en contacto a través de la plataforma web de esta firma, por correo electrónico o por medio de una llamada telefónica.

¿Cómo freír croquetas? Los productos de SA CROQUETA se pueden comprar frescos o congelados. En ambos casos, es necesario freír las croquetas en abundante aceite a una temperatura aproximada de 180°. Cabe destacar que el producto debe quedar totalmente sumergido. Además, los especialistas de esta empresa recomiendan usar un aceite suave. En el caso de las croquetas frescas basta con 2 minutos de fritura. Cuando el producto está congelado la cocción debe extenderse un minuto más. Por último, simplemente hay que colocar estos bocados sobre papel absorbente y esperar unos instantes a que se estabilice su temperatura.

A través de SA CROQUETA es posible acceder a croquetas gourmet que son elaboradas de manera artesanal y con materia prima de primera calidad.