Las entradas de Valorant Masters Madrid ya están a la venta

La competición internacional se celebrará en el Madrid Arena, del 14 al 31 de marzo. Es la primera vez que España alberga un torneo del shooter estratético de Riot Games de esta magnitud Madrid vuelve a convertirse en 2024 en sede mundial de los esports y ya están a la venta las entradas para vivirlo en directo. Tal y como ha anunciado Riot Games, las entradas para VALORANT Masters Madrid, el torneo internacional del shooter táctico en primera persona, ya están disponibles a través de Ticketmaster en este enlace.

VALORANT Masters Madrid viajará a la capital española en marzo y tendrá lugar entre los días 14 y 24 de dicho mes. Los días 14, 15, 16, 17 y 18 estarán dedicados a la fase suiza. Los días 19 y 20 no habrá partidos y la acción se retomará el 21 con el inicio de la fase eliminatoria. El día 22 será la final de la parte alta del cuadro y las semifinales de la parte baja, el día 23 la final de la parte baja del cuadro y la gran final se celebrará el día 24 de marzo, poniendo el colofón final a 8 días de VALORANT del más alto nivel. El recinto escogido para albergar esta competición ha sido el Madrid Arena, uno de los pabellones más importantes de la capital.

Los 8 equipos que se verán las caras en Madrid aún están por confirmar y se decidirán en el torneo de apertura que tendrá lugar en las próximas semanas en las cuatro ligas internacionales (EMEA, América, Pacifico y China). La competición de EMEA, en la que están clasificados tres equipos españoles (Giants, Heretics y KOI), arrancará el 20 de febrero.

Edgar Medina, Country Manager de Riot Games para España, Italia y Portugal, comentó: "Estoy increíblemente feliz y orgulloso por esta noticia que responde a las expectativas de una de las aficiones más apasionadas del mundo. Traer una de las principales competiciones internacionales a Madrid por primera vez, como es Masters, representa otro paso en la historia que se está creando junto con la comunidad de jugadores en España que siguen la competición día tras día".

FECHAS DEL EVENTO Y FASES

14 de marzo: Fase Suiza

15 de marzo: Fase Suiza

16 de marzo: Fase Suiza

17 de marzo: Fase Suiza

18 de marzo: Fase Suiza

19 de marzo: sin partidas

20 de marzo: sin partidas

21 de marzo: Fase de Cuadros

22 de marzo: Final del Cuadro Superior y Semifinales del Cuadro Inferior

23 de marzo: Final del Cuadro Inferior

24 de marzo: Gran Final

ENTRADAS Y PRECIOS

Fases iniciales:

Entre semana: 14, 18 y 21 de marzo

Nivel 1: 36,30€

Fin de semana: 15, 16 y 17 de marzo

Nivel 1: 48,40€

Nivel 2: 36,30€

Fase final: 22, 23 y 24 de marzo

Nivel prémium: 84,70€

Nivel 1: 76,53€

Nivel 2: 62,62€

Nivel 3: 48,70€

Vista limitada: 34,78€

¿QUÉ ES VALORANT MASTERS?

La estructura competitiva internacional del shooter de Riot Games prevé una serie de escenarios locales, regionales y mundiales dentro de su calendario. En la cúspide de este ecosistema competitivo se sitúa VALORANT Masters como uno de los mayores campeonatos internacionales del videojuego. Durante 2024 se celebrarán dos VALORANT Masters: en Madrid y en Shanghai. Durante el primer torneo, 8 de los mejores equipos de diferentes partes del mundo competirán por la victoria en este gran evento donde los aficionados podrán experimentar la competición en su nivel más alto.

DE NUEVO ESPAÑA

No es la primera vez que Riot Games elige Madrid como sede de una de sus competiciones mundiales más relevantes. El Palacio de Vistalegre acogió la final del split de primavera de la más importante competición europea del MOBA de Riot Games en 2015, la LCS EU, un torneo que regresó a esta sede en 2018, con la final del split de verano y para batir récords no solo de asistencia, sino también acústicos, con una afición cuyos gritos alcanzaron los 110 Db, el equivalente de un avión en fase de despegue.

En 2019, fue el campeonato Mundial de League of Legends el que hizo parada en España, cuando los cuartos y las semifinales de Worlds tuvieron su sede en la capital de España, consiguiendo colgar en minutos el cartel de "completo" en Vistalegre.

Madrid no ha sido la única ciudad anfitriona de eventos internacionales, ya que Riot Games seleccionó Tenerife para albergar la LCS Europea en 2014 y posteriormente, Barcelona para ser la sede de las League of Legends All-Stars en 2016.

Además del éxito de pasados eventos, España goza de una envidiable salud en cuanto a pasión por los esports, con ligas locales tan consolidadas como la Superliga de la LVP (Liga de Videojuegos Profesional) y VALORANT Challenger League: Rising. Como atestiguan recientes estudios de la consultora PWC, España se sitúa en el top 3 de la UE en cuanto a consumo de contenido de pago de esports.

Madrid acoge anualmente numerosos acontecimientos relacionados con los videojuegos con un enorme seguimiento que se supera cada edición como Gamergy con casi 70.000 asistentes o Madrid Games Week que congregaba a un público de 136.000 personas.

PRESENCIA ESPAÑOLA

En la fase final de VALORANT Masters participan 8 equipos que previamente se hayan clasificado y que provienen de las diferentes ligas regionales de VALORANT: EMEA, América, Pacifico y China.

En la pasada edición en Tokio, FNATIC se alzó con el triunfo tras derrotar por un contundente 3-0 a Evil Geniuses en un emocionante duelo visto por más de un millón de espectadores.

Actualmente, hay tres equipos españoles que podrían conseguir clasificarse para la máxima competición de VALORANT si logran quedar entre los dos mejores equipos de EMEA en el torneo regional que arrancará el 20 de febrero:

Giants: Fue fundado en 2008, pero su escuadra de VALORANT se formó en el año 2020. Con sede en Málaga, es el único equipo español que, hasta la fecha, ha logrado clasificarse para una Copa del Mundo y ha participado en dos finales, tanto en torneos locales como europeos. Si bien quedaron fuera de los Masters de Tokio, dejaron una buena impresión después de su desempeño en Champions. El equipo de José Ramón "JoseGiants" Díaz es un bloque realmente sólido con grandes aspiraciones para el futuro.

Heretics: En 2020, el equipo comenzó la temporada con resultados impresionantes: 35 victorias y una sola derrota en un año mágico que culminó con el triunfo en el campeonato First Strike Europe. Desde entonces, el equipo de David "TheGrefg" Cánovas ha destacado por su constante presencia en VCT EMEA donde continúa compitiendo.

KOI: El equipo, fundado en 2021 por el carismático streamer Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué, será una de las grandes apuestas españolas. Con un fuerte comienzo en su historia competitiva, KOI fue semifinalista en el torneo español VALORANT Rising en febrero de 2022, pero aún no ha logrado consolidar su presencia internacional (con una breve participación en LOCK//IN en Brasil, donde fueron eliminados por NRG).

QUÉ ES VALORANT

VALORANT es un videojuego disponible para PC del género shooter táctico (disparos en primera persona por equipos) lanzado por Riot Games en 2020. Con unos 14 millones de jugadores activos, es uno de los juegos más populares y con mayor seguimiento del mundo del género.

Pese a llevar sólo tres años en el mercado, VALORANT se ha convertido en uno de los shooters tácticos más jugados en el mundo y ya se sitúa como uno de los deportes electrónicos más populares de la actualidad.

VALORANT posee una fuerte comunidad que diariamente hace numerosos streams seguidos por millones de espectadores en todo el mundo.

En VALORANT se propone un sistema multijugador en el que dos equipos de cinco integrantes compiten por la victoria asumiendo el papel de un agente con diferentes armas y habilidades.

Además del componente de juego de acción, la táctica es muy importante y coordinarse con los compañeros marca la diferencia entre la victoria o la derrota en el universo de VALORANT en el que la velocidad, la habilidad y la práctica llevarán hacia la gloria del triunfo.

