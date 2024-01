Preparar memorias de sostenibilidad de diseño accesible y alto impacto, de la mano de Hoy es el día

La memoria o informe de sostenibilidad es un documento que contiene información sobre el desempeño ambiental y social de una empresa. Su función es la de fijar metas, efectuar mediciones y posibilitar los cambios que resulten necesarios para que dicha empresa sea cada día más responsable social y ecológicamente. Además, se trata de un recurso de comunicación para hacer visible el esfuerzo de una organización por cumplir con sus compromisos en esta materia.

Desde hace 10 años, el estudio de diseño Hoy es el día trabaja ayudando a las empresas a introducir estrategias de diseño sostenible en su marca. Por ejemplo, gracias a su trabajo, es posible convertir una memoria de sostenibilidad en una herramienta de comunicación de alto impacto, ya que este estudio se especializa en un estilo de diseño accesible, sostenible, feminista y ético. Desde este enfoque, sus profesionales abordan estrategias de marca e identidad visual y verbal. Además, se especializan en la creación de distintas piezas de diseño gráfico y web, como el diseño de documentos sostenibles y accesibles según la normativa europea.

Memorias de sostenibilidad accesibles e impactantes El propósito de los informes de sostenibilidad es llegar al mayor número de personas posible para resaltar el respeto por el medioambiente y la sociedad que desarrolla una empresa, así como su compromiso con acciones futuras. Estos documentos no solo tienen como público a organismos evaluadores, sino que pueden resultar inspiradores para empleados, accionistas, clientes y proveedores, cada vez más conciencia sobre la necesidad de caminar hacia la sostenibilidad para mejorar la competitividad. Para conseguir este objetivo, Hoy es el día ofrece un tipo de diseño que permite comunicar progresos de manera sostenible.

Este trabajo se basa en el modelo del triple balance, que contempla el impacto de cada diseño desde una perspectiva de impacto ecológico, social y económico, por ejemplo, a través de estrategias de ecodiseño que ayuden a reducir la contaminación y los residuos o de diseño accesible para garantizar su acceso y comprensión a las personas con discapacidad. Además, el apoyo de este estudio diseño permite incorporar un estilo coherente con los valores de una marca. En cuanto a los informes de sostenibilidad, las profesionales de esta empresa combinan un diseño ecológico, inclusivo y accesible con una redacción sin lenguaje sexista y recursos de comunicación clara que ofrece un resultado visualmente atractivo, fácil de entender y responsable con el medioambiente.

Informes de sostenibilidad en distintos formatos con Hoy es el día En el caso de las memorias impresas, las profesionales de este estudio de diseño se encargan de diseñar y maquetar respetando las necesidades concretas y la identidad de cada marca. Además, al incorporar un diseño ecológico, se refuerza la idea de sostenibilidad. De esta manera, cada memoria se convierte en un producto que la audiencia puede disfrutar y no solo en un documento que nadie quiere leer. Por supuesto, tanto la impresión como los envíos se efectúan a través de proveedores sostenibles.

Otra opción es la confección de una memoria digital. Para ello, se puede crear un documento en PDF de diseño inclusivo, que además de ser atractivo visualmente pueda ser navegado por lectores de pantalla, que incluya enlaces que faciliten la navegación interna y ofrezcan acceso a recursos externos de valor. Este tipo de solución resulta ágil y se puede enviar por correo electrónico o subir a una plataforma web para descargar, entre otras alternativas.

Por último, la memoria de sostenibilidad también puede convertirse en un micro sitio web. De este modo, se encuentra disponible todo el tiempo y puede actualizarse fácilmente. En particular, esta opción permite implementar distintas estrategias de comunicación muy interesantes, por ejemplo, para conseguir suscriptores a una newsletter, aprovechar para obtener donaciones o incrementar el número de socios de un proyecto.

En definitiva, las memorias e informes de sostenibilidad se han convertido en una obligación para las empresas actuales. De la mano del estudio Hoy es el día es posible crear memorias de sostenibilidad con diseño accesible y ecológico que funcionan como potentes herramientas de comunicación corporativa.