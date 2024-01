Andorra La Vella acoge la 2ª edición del evento de marketing y negocio AndorraMasters

El día 15 de febrero de 2024, se organiza en el auditorio del centro de congresos de Andorra La Vella la segunda edición del evento Andorra Masters. Un evento que brinda la posibilidad de adquirir conocimientos sobre la aplicación del marketing en el ámbito empresarial, así como participar en un networking de alto nivel El día 15 de febrero de 2024, se organiza en el auditorio del centro de congresos de Andorra La Vella la segunda edición del evento Andorra Masters. Un evento que brinda la posibilidad de adquirir conocimientos sobre la aplicación del marketing en el ámbito empresarial, así comoparticipar en un networking de alto nivel.

En la primera edición, participaron 200 personas y empresas, siendo aproximadamente un 60% proveniente de Andorra y un 40% de España. El evento tuvo una difusión bastante importante ya que se mencionó en más de 100 medios entre Andorra y España, apareciendo en algunos como El Periodic, El Diari D´Andorra, Forbes y Emprendedores entre otros.

La interacción social también fue significativa, llegando a más de 100.000 personas a través de publicaciones en redes sociales, publicaciones en medios de marketing y negocio, newsletters y otras acciones con las que se consiguió una gran difusión.

En la segunda edición, el objetivo de David Ayala, el organizador, es superar las cifras anteriores, apuntando a la participación de por lo menos 400-500 asistentes, convirtiéndolo en un evento aún más grande que el anterior.

Numerosas empresas ya respaldan y patrocinan el evento, como Raiola Networks, SEOluciones, Creixer Solucions Empresarials, el Comú de Andorra La Vella, Leolytics, SE Ranking, ML Automobils, grupo Billingham, Marla Eventos, marketing4ecommerce y la revista Spend IN, entre otros.

El evento comenzará a las 15:00 y tras la presentación, se dará paso a 5 ponencias:

Networking y motivación en los negocios: a cargo de Emilio Marquez, CEO del club de negocios La Latina Valley y varias veces en la lista Forbes España.

De 0 a inversor inmobiliario: por Jesús Madurga, inversor inmobiliario y dueño de una de las agencias de marketing más grandes de España.

Cómo montar eventos, llenarlos y que sean un éxito: ofrecido por Javier Martinez, CEO de Trifasiko Marketing.

Marketing olfativo: por Pablo y Raquel, dueños de Fuegoyalquimia.

Quinta ponencia: Pendiente de confirmar. Cada charla tendrá una duración aproximada de entre veinte y veinticinco minutos, reservando cinco minutos finales para realizar preguntas por parte de los asistentes.

Entre las ponencias, se brindará la oportunidad de presentarse ante el público en lo que llaman "el minuto de gloria", facilitando el networking al final del evento, donde durante casi dos horas, se podrá disfrutar de una cata de vino y cervezaacompañada de un cortador de jamón y un picoteo de productos selectos.

Durante la sesión de networking, no solo se puede conocer a otros participantes y empresas, sino que también se puede aprovechar para interactuar con los ponentes del evento.

Si se desea aprender sobre marketing y negocios, y además se quieren establecer conexiones con personas y empresas de Andorra y España con las que se puedan generar sinergias, crear oportunidades de negocio y participar en un networking de alta calidad, no hay que dejar pasar la oportunidad de asistir a la segunda edición de Andorra Masters.