For Easy Work, el software eficiente de auditorías con diversas funciones

For Easy Work es una de las consultoras líderes en seguridad laboral y gestión de riesgos con varios años de experiencia. Esta se encarga de ofrecer soluciones innovadoras a través de su avanzada tecnología, fruto de su experiencia como consultora en seguridad y salud.

Además, destaca por su revolucionario software de auditorías, Asseaudit, que simplifica, unifica y potencia la eficiencia de los procesos de auditoría interna y externa, con una visión de 365º de todo el proceso de auditoría desde su planificación al cierre, incluyendo cualquier tipo de auditoría por prácticas o protocolos.

También cuenta con un amplio abanico de servicios que van desde plataformas de gestión móvil hasta herramientas para la coordinación de actividades empresariales y refleja su compromiso con entornos laborales más seguros y eficientes. Asimismo, su buena reputación se fundamenta en la calidad, la adaptabilidad y la capacidad de ofrecer soluciones integrales en este exigente campo profesional.

La optimización como objetivo principal El software de auditorías de For Easy Work representa un avance significativo en la optimización de procesos dentro de las empresas. Esta herramienta digital, llamada Asseaudit, revoluciona la forma en la que se llevan a cabo las evaluaciones, unificando registros, informes y análisis en una plataforma ágil y colaborativa en la nube.

Asseaudit no solo ahorra tiempo y reduce costes, sino que también fortalece la comunicación entre equipos, permitiendo la integración de múltiples tipos de auditorías. Además, su interfaz intuitiva facilita la gestión de informes y acciones correctivas, centralizando el análisis de hallazgos y seguimiento de planes de acción.

Por otro lado, cabe destacar que lo novedoso de la propuesta es la posibilidad de involucrar a la cadena de mando y responsables de sistemas. De esta forma, integra sistemas en todos los planes de acción mediante AssePlan, el gestor donde todas las auditorías confluyen. Esta integración permite una gestión exhaustiva que potencia la mejora continua y el aprendizaje organizacional.

Todo esto posiciona a Asseaudit como un aliado indispensable en el camino hacia la excelencia en seguridad laboral y gestión de riesgos.

Soluciones innovadoras e integrales For Easy Work cuenta con renombre internacional y no solo destaca por su innovador software de auditorías, sino también por una gama diversa de servicios vanguardistas que la distinguen en el mercado. Con más de veinte años de experiencia, han forjado su reputación en la transformación digital de la seguridad laboral y la gestión de riesgos.

Además de la optimización de auditorías, esta consultora proporciona otro tipo de soluciones: desde AsseLOTO, una plataforma para el aislamiento de energías en entornos laborales, hasta AsseCAE, que se ocupa de simplificar la coordinación de actividades empresariales. Asimismo, ofrece Asseguratte, una plataforma de gestión móvil, y AsseWORKS, dedicada a la planificación de trabajos con riesgo potencial, reflejando su compromiso con la seguridad laboral desde múltiples perspectivas.

Aunque la tecnología adaptada al entorno laboral es su fuerte, la idea de capacitar y transmitir conocimientos también se encuentra presente en For Easy Work.

Por otra parte, Asseguratte e-learning destaca por proporcionar una formación completa de manera virtual a los trabajadores, según las necesidades específicas del empleador. Así, la consultora se respalda en el nivel de calidad, innovación y, sobre todo, la capacidad de ofrecer soluciones integrales, fomentando entornos laborales más seguros y eficientes.