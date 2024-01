Hurom cuenta con especialistas en la venta de extractores de jugo

Los extractores de jugo son una tendencia en la actualidad, ya que permiten preparar en casa los populares zumos, entre otras bebidas saludables y frescas. Estos dispositivos, también conocidos como exprimidores, permiten extraer nutrientes de frutas y verduras de manera rápida y sencilla. Además, garantizan una alta extracción de jugo y son ideales para adoptar un mejor estilo de vida y mantener una dieta rica en vitaminas y minerales.

En el mercado, se consiguen modelos variados que se adaptan a diferentes preferencias. Estos productos de gran utilidad se pueden adquirir en tiendas especializadas como Hurom, que destaca por sus más de 40 años de trayectoria en el mercado.

Adquirir extractores de jugo en Hurom La tienda Hurom pone a disposición un catálogo de extractores de jugo. Todos sus productos están fabricados con materiales premium como el acero quirúrgico, el cual se caracteriza por ser muy fuerte y por tener una alta resistencia a la corrosión y al desgaste del día a día.

Para su fabricación, también se utilizan otros materiales como el ultem, que es un termoplástico de rendimiento superior; plástico ABS, que tiene una barrera protectora contra los golpes; y el tritán, que es un plástico transparente que se asemeja mucho al cristal, cuyas particularidades son la ligereza y la resistencia al desgaste y al quiebre.

Asimismo, los electrodomésticos están libres de bisfenol A (BPA). Esto es muy importante para proteger la salud de los consumidores, ya que se ha demostrado que este compuesto puede tener efectos adversos para la salud cuando se filtra en los alimentos. Algo muy destacado de estos artículos es que cuentan con un sistema de seguridad; concretamente, las cuchillas se detienen cuando se abre la tapa. Además, si no están montados de forma correcta, no funcionan.

Para satisfacción de los clientes, la empresa ofrece 10 años de garantía para los extractores, siempre y cuando sean problemas asociados con el motor. La garantía por los repuestos es de dos años.

Los modelos disponibles Entre los modelos disponibles se encuentran el H-300, un extractor en frío para frutas y verduras. Este producto cuenta con tecnología Multi-Screw y con un filtro con inversión automática. Además, su porcentaje de rendimiento es de 90 %. Por su parte, está el Hurom S13 serie básica. Este modelo tiene tecnología patentada Slow Squeeze de Hurom, un filtro fino, una tolva doble, una cámara grande de 500 ml y un botón de operación con un solo toque.

Por otro lado, hay un extractor premium de alto rendimiento. Se trata del Hurom H320N, que tiene un exprimido suave, pero a la vez intenso, que permite sacar una cantidad de jugo significativa y lo mejor de todo es que no genera calor.

En conclusión, los extractores de jugo son una excelente alternativa para las personas que desean cuidar de su salud e incorporar a su dieta frutas y verduras.