Noticias en tiempo real: el impacto de los periódicos digitales, por REVISTA360

En cuarto lugar, también resulta importante mencionar que para poder alcanzar un acuerdo es también necesario saber que no solo se puede pensar en uno mismo, sino en las demás personas que conforman la unidad familiar; por ejemplo, si tan solo piensa en sí mismo, y está muy dolido con la otra parte y quiere hacerle daño, querrá pedir una pensión de alimentos muy alta, o no dejarle estar con los hijos en común todos los días que se pide, o no conceder una guarda y custodia compartida, pero si piensa en sus hijos o en los gastos reales de estos quizás se dé cuenta de que lo pide, si saca el factor emocional, puede resultar desorbitado, injustificado o desproporcional.