La Inteligencia Artificial (IA) es una herramienta tecnológica que en los últimos años ha revolucionado la dinámica de las pequeñas y medianas empresas, dado que su utilización les permite impulsar sus negocios, optimizar los procesos productivos y elevar la competitividad dentro del mercado.

Esta tecnología disruptiva que se basa en la capacidad de una máquina de simular utilidades similares a las humanas como el razonamiento, la creatividad, el aprendizaje automático y la planificación, puede proporcionar múltiples beneficios a las pymes, como automatizar tareas repetitivas, reducir costes operativos, acceder a análisis predictivos para tomar decisiones más informadas y mejorar la atención al cliente, entre otras cosas.

En este marco, Shugert Maketing es una compañía especializada en el análisis de datos que desarrolla e implementa soluciones de IA para pymes e instituciones españolas que contribuyen a potenciar la productividad y aumentan los ingresos.

Soluciones de IA para pymes que ofrece Shugert Marketing Shugert Marketing es una firma reconocida por diseñar productos a medida, basados en algoritmos de machine learning (aprendizaje automático) y Big Data, que las pymes pueden aplicar a problemas específicos de negocio con el fin de alcanzar una excelencia operativa y materializar ideas o proyectos en mercados de fintech, propTech, healthcare y de comercio electrónico, entre otros.

La compañía, con sedes comerciales en Nueva Jersey (EE.UU.) y Barcelona, cuenta con un amplio equipo profesional (desarrolladores, ingenieros de software, analistas de datos, etc.) que, a través de un trabajo multidisciplinario, ya han ayudado a más de 20 empresas importantes a resolver sus problemas comerciales críticos con soluciones asequibles, personalizadas y prácticas de aprendizaje automático.

En este contexto, los especialistas de Shugert Marketing utilizan herramientas de inteligencia artificial como Big Data que facilitan una recopilación, análisis, gestión y procesamiento de grandes volúmenes de datos que generan los usuarios de internet, con el objetivo de identificar patrones de comportamiento y elaborar estrategias efectivas de marketing.

Asimismo, los servicios de aprendizaje automático que despliega la firma resultan esenciales debido a que la incorporación de IA al flujo de trabajo (en 6 meses) no solo ayuda a aportar valor a los procesos de manufactura y a las analíticas predictivas de ventas, sino también a elevar el rendimiento y conseguir mejores retornos de inversión. A su vez, el machine learning, adicionalmente, potencia la atención al cliente, agiliza la administración de recursos humanos y perfecciona la cadena de suministro y logística.

Aplicaciones a medida en tiendas de Shopify Shugert Marketing es una empresa especializada en crear tiendas personalizadas en Shopify y Shopify Plus, a las cuales integra la IA para mejorar la experiencia de compra del consumidor, atraer nuevos clientes e incrementar las conversiones y ventas de las plataformas de comercio electrónico.

De esta manera, las pymes españolas se benefician de interesantes aplicaciones como la recomendación y personalización de productos, los chatbots para procesamiento de pedidos y servicios automatizados de atención al cliente (24/7), la gestión de inventarios, la publicidad dirigida, etcétera.

Shugert Marketing, en definitiva, destaca por el diseño de sistemas que automatizan procesos, promueven el aprendizaje automático y mejoran las decisiones de los emprendedores.