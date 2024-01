Una entrevista con Roxana Falasco sobre sus cursos de creación de contenido

Roxana Falasco, mentora y guía, comparte su vasto conocimiento y experiencia con aquellos que desean triunfar en el mundo en línea. En su academia, los estudiantes encuentran cursos tan valiosos como "Crea un canal de YouTube de éxito", "Cómo crear una academia en línea" y "Cómo crear cursos en línea", entre muchos otros. En esta entrevista, indaga un poco más sobre sus servicios.

¿En internet, actualmente, el vídeo es el formato número uno a la hora de difundir contenidos?

Absolutamente, el vídeo es el rey del contenido en internet. En mi experiencia, y como alguien que ha visto crecer su canal de YouTube a uno de los más grandes en educación y tecnología en el mundo hispanohablante, puedo decir que el vídeo conecta de manera única con la audiencia. Es una herramienta poderosa para educar, entretener y compartir conocimientos, algo que he aplicado con éxito en mi academia online, donde ayudamos a miles de personas a través de un enfoque práctico y personalizado.

¿Nos podría contar acerca de su experiencia como creadora de contenido y formadora?

Mi viaje como creadora de contenido y formadora comenzó hace unos más de 10 años, cuando descubrí mi pasión por compartir conocimientos en tecnología y desarrollo personal. Desde entonces, he dedicado mi vida a educar y empoderar a otros a través de mi canal de YouTube y mi academia online. Lo que diferencia a videocursosonline.com es la atención personalizada que ofrezco; respondo personalmente a las dudas de los estudiantes y nuestros cursos son dinámicos y adaptativos, no formatos cerrados. Esta cercanía y flexibilidad son clave en el éxito y la satisfacción de nuestros alumnos.

¿Hoy en día, una persona puede conseguir ingresos pasivos e incluso vivir de la creación de cursos o contenidos online?

Definitivamente. La creación de cursos y contenidos online no solo ofrece la posibilidad de generar ingresos pasivos, sino que también puede convertirse en una carrera a tiempo completo. Yo misma soy un ejemplo de ello; vivo de mis ingresos online gracias a mis negocios exitosos. Es un camino que requiere dedicación y pasión, pero es totalmente viable y gratificante.

Plataformas como Twitch o YouTube permiten monetizar contenidos. ¿Es probable obtener rentabilidad al publicar en estos u otros sitios?

Sí, es muy posible. Estas plataformas ofrecen diversas formas de monetización, desde publicidad hasta patrocinios y membresías. La clave está en crear contenido de valor que atraiga y mantenga una audiencia leal. Con estrategia y consistencia, publicar en estas plataformas puede ser muy rentable.

¿Cuál es el curso o los cursos más populares dentro de la oferta de la academia de Roxana Falasco?

El curso estrella de videocursosonline.com es 'Crear un canal de éxito en YouTube con Roxana Falasco'. En más de 6 horas de contenido, comparto estrategias y consejos prácticos basados en mi experiencia para desarrollar un canal exitoso. Lo excepcional de este curso es su relación calidad-precio: ofrece un valor inmenso para monetizar tu canal a un coste muy accesible. Cubre desde aspectos técnicos hasta la construcción de una marca personal y estrategias de monetización, siendo una inversión clave para tu éxito en YouTube.

¿Hoy en día, es posible crear vídeos con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial?

Sí, la inteligencia artificial ha revolucionado la creación de contenido. Herramientas de IA pueden ayudar en la edición, la generación de guiones y hasta en la creación de gráficos y animaciones. Estas herramientas hacen que la producción de vídeo sea más accesible y eficiente, algo que exploramos y enseñamos en nuestros cursos.

¿Qué pasos tiene que seguir alguien que quiere destacar como creador de contenido?

Para destacar, es crucial encontrar tu voz única y ser auténtico. Conoce a tu audiencia y crea contenido que resuene con ella. Además, la constancia y la calidad son fundamentales.

¿Qué consejos le daría a alguien que está por abrir un canal en una plataforma o que desea comenzar a crear contenidos en vídeo?

Mi principal consejo es empezar con pasión y un plan claro. Define tu temática, entiende a tu audiencia y crea contenido de calidad que aporte valor. Sé constante, pero también flexible para adaptarte a los cambios. Y recuerda, nunca dejes de aprender y experimentar. En videocursosonline.com, ofrecemos guías y recursos que pueden ayudarte en este emocionante viaje.