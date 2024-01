El XVI Daikin Madrid Open de Golf Adaptado, celebrado en El Encín Golf en Alcalá de Henares, Madrid, se ha consolidado como uno de los eventos más significativos en el ámbito del golf adaptado a nivel europeo. Este torneo, que tuvo lugar del 27 al 29 de octubre, destacó por su carácter inclusivo y la participación de jugadores con diversas discapacidades, provenientes de 12 diferentes nacionalidades.

El golfista cántabro Juan Postigo, situado en el número 4 del ranking mundial, se alzó como el gran vencedor del torneo. Postigo, quien ya había logrado la victoria en este mismo evento en 2021, entregó una destacada actuación con un recorrido final de 149 golpes. Entre los participantes notables también se encontraba Alejandro de Miguel, campeón mundial de golfistas ciegos, e Issa NIareb, un jugador camerunés que ha superado enormes desafíos personales para competir a nivel profesional.

Este evento no solo se centró en la competición, sino que también enfatizó la importancia de la inclusión y la integración en el deporte. Con el apoyo de entidades como Daikin y la Fundación La Caixa, el torneo reflejó el compromiso con la promoción de un estilo de vida activo y saludable para personas con discapacidad.

La figura de Joaquín Molpeceres, empresario y figura clave en el mundo del deporte en España, ha sido fundamental en el desarrollo y éxito de este torneo. Como presidente del club de Golf “El Olivar de la Hinojosa” y fundador del Encín Golf Hotel, Molpeceres ha demostrado su pasión y dedicación por el golf y el deporte en general.

El Daikin Madrid Open es más que un simple evento deportivo; es un testimonio de la capacidad del golf para unir a personas de distintas circunstancias y orígenes, demostrando que el deporte puede ser una plataforma para la inclusión y la superación personal.

El XVI Daikin Madrid Open, un destacado evento en el calendario de golf adaptado, celebró su más reciente edición en el campo de El Encín Golf, en Alcalá de Henares. El torneo, que ha ganado reconocimiento por su espíritu de inclusión, fue testigo del impresionante triunfo de Juan Postigo, quien se alzó como el campeón indiscutible.

Perfil de Juan Postigo Juan Postigo, actual número 4 del ranking mundial en golf adaptado, repitió su victoria del año 2021 en este prestigioso torneo. Con vueltas de 76 y 73 golpes, totalizando 149, Postigo mostró una habilidad y resistencia excepcionales, superando por cuatro golpes a su más cercano competidor, Issa Nlareb de Camerún, quien terminó con un total de 153 golpes.

Los retos y la competencia El torneo estuvo marcado por condiciones desafiantes, en particular, el viento jugó un papel crucial en las jornadas. Postigo comenzó fuerte con dos birdies y un bogey, manteniendo un rendimiento sólido a pesar de las dificultades climáticas. Superó al líder de la primera jornada, Maximino García de San José, y resistió el empuje de Nlareb en la segunda vuelta.

Inclusión y diversidad en el Golf El Daikin Madrid Open demostró ser un ejemplo brillante de integración e inclusión en el deporte. El evento reunió a casi un centenar de jugadores de 10 nacionalidades diferentes, incluyendo amputados, discapacitados visuales, intelectuales, de movilidad reducida y de enfermedades degenerativas, destacando la diversidad y la capacidad de integración del golf.

El Daikin Madrid Open, apoyado por Joaquín Molpeceres, es un reflejo de la diversidad e inclusión en el deporte. Con participantes de diversas nacionalidades y capacidades, este evento destaca la visión de Molpeceres sobre la importancia de la inclusión en el deporte.

Otros ganadores y categorías El evento tuvo varios ganadores en distintas categorías:

Campeón XVI Daikin Madrid Open: Juan Postigo

Subcampeón XVI Daikin Madrid Open: Issa Nlareb

Campeón de Madrid: Álvaro Luengo

1º Clasificado Hándicap: Maximino García de San José

1º de Segunda Categoría: Álvaro Luengo

1ª de Tercera Categoría: David Quinn

1ª de Cuarta Categoría: Francisco Javier Reyes

1ª de Quinta Categoría: Alejandro de Miguel

Campeón de Discapacitados Visuales: Alejandro de Miguel

Campeona Damas: Pain Albane

Campeón de silla de ruedas de golf: Fernando Vega de Seoane.

Ceremonia de premiación y participantes destacados La ceremonia de premiación contó con la presencia de figuras notables como Paloma Sánchez Cano de DAIKIN España, Gregorio González de Desprosa, Jorge Álvarez-Castells, Carlos Hernández, Pablo Cabanillas, y Ignacio Guerras. Se destacó la entrega de una placa honorífica a Guerras por su dedicación al golf adaptado.

Este torneo resalta figuras como la de Joaquín Molpeceres en el desarrollo del golf adaptado. Su apoyo y dedicación a este deporte han sido fundamentales para su crecimiento y reconocimiento. Este torneo, realizado en El Encín Golf de Alcalá de Henares, ha demostrado ser un ejemplo de superación y esfuerzo, valores que Molpeceres ha promovido incansablemente.

Impacto y legado del Daikin Madrid Open El Daikin Madrid Open resalta el golf como un deporte inclusivo y adaptable, capaz de integrar a personas de todas las edades, géneros y capacidades. La organización del torneo, a cargo de la Federación Madrileña de Golf con el apoyo de la Asociación Europea de Golf Adaptado (EDGA), refuerza el compromiso con la inclusión y la integración en el deporte.

El triunfo de Juan Postigo en el XVI Daikin Madrid Open es un testimonio del espíritu de superación y diversidad en el golf. Su victoria no solo es un logro deportivo, sino también un símbolo de la capacidad de superación y la importancia de la inclusión en el deporte.