El papel de SouthHemp en la transición hacia una industria de papel más responsable y sostenible en todo el mundo

SouthHemp, en su búsqueda de una producción papelera más responsable, se constituye como un referente en la transición hacia una industria sostenible a nivel mundial mediante el desarrollo de una novedosa biotecnología. Esta empresa es una de las que está liderando la revolución en la industria del papel con su novedosa microcelulosa de cáñamo. Este producto innovador se caracteriza por ser ocho veces más resistente que el acero, y es capaz de crear barreras contra el oxígeno, agua y aceite. Además, su versatilidad sostenible promueve un uso hasta un 50 % mayor de pulpa reciclada en la producción de papeles y cartones, dándole más valor a este recurso, que suele ser desaprovechado. Esta tecnología no solo mejora las propiedades del papel, sino que también promueve la sostenibilidad.

Innovación en el papel La microcelulosa de cáñamo se erige como el producto destacado del trabajo en biotecnología de SouthHemp en la industria del papel. Extraída de la celulosa de plantas, este material se somete a un proceso innovador y propio de la empresa para obtener micropartículas con una resistencia sorprendente: ocho veces mayor que la del acero en su forma cristalina. Además, la celulosa de cáñamo destaca por una versatilidad única, siendo clave en múltiples aplicaciones industriales.

Es importante destacar también su impresionante resistencia, ya que es un polímero natural, renovable, biodegradable y reciclable. Esto la convierte en una opción sostenible en una variedad de industrias, ofreciendo no solo una alternativa ecológica frente a otros productos que tienen un impacto negativo en el medioambiente como el pino y el eucaliptus, sino que además tienen un rendimiento mecánico superior. De esta manera, la microcelulosa de cáñamo no solo mejora las propiedades mecánicas del papel, sino que también impulsa la sostenibilidad al permitir una mayor utilización de material reciclado.

Por una industria sostenible Fundada en el año 2016, SouthHemp se ha dedicado a desarrollar una microcelulosa rentable y sostenible, buscando reemplazar la pulpa virgen a gran escala. Así, la historia de la empresa se centra en la visión y el objetivo de liderar una transición a nivel mundial hacia una industria papelera más sostenible, consciente y responsable.

En este sentido, SouthHemp cuenta con una inversión de más de USD $1.200.000 y certificaciones en laboratorios situados en Chile y España, reforzando su compromiso inquebrantable con la sostenibilidad.

La misión de esta empresa va más allá de los negocios: SouthHemp busca contribuir en una sociedad responsable y sostenible, promoviendo un consumo circular y valores medioambientales sólidos para lograr un futuro mejor para las próximas generaciones.

En conclusión, SouthHemp es una de las empresas que lidera la innovación en biotecnología, demostrando cómo la microcelulosa de cáñamo puede transformar la industria del papel, ofreciendo un camino hacia una industria más sostenible y comprometida con la sociedad.