Atrium informa sobre las características de sus servicios de gestión de espacios de oficina

El sector productivo en la actualidad requiere la creación de nuevos espacios para optimizar las funciones y procesos de las compañías. Pensando en el contexto contemporáneo y buscando una respuesta a estas necesidades, organizaciones como Atrium han desarrollado servicios de gestión de espacios de oficina, encargados de facilitar medios físicos y organizacionales para las empresas de hoy. En este sentido, Atrium dispone de despachos y oficinas, salas de reuniones, atención de llamadas, gestión de oficinas, entre otros servicios que los negocios requieran para su correcto funcionamiento en un ecosistema cada vez más competitivo.

Gestión de espacios Uno de los objetivos de los servicios de gestión de espacios de oficina que Atrium ofrece es el de administrar la infraestructura física y virtual en una organización, en especial para compañías que no cuentan con el espacio o el personal necesario. Atrium dispone de un centro de negocios en Madrid y Pozuelo, el cual cuenta con una amplia variedad de despachos, salas de reuniones y oficinas totalmente equipadas, todos ellos diseñados para el desarrollo de diversas actividades corporativas, sea por días o semanas. En cuanto al alquiler de estos espacios, el cliente puede gestionar de manera libre el tiempo de duración de contrato, estableciendo los plazos que más convengan a la empresa. Además, quienes alquilan estos lugares con Atrium contarán, entre otros beneficios, con acceso al centro de negocios en la hora o día de la semana que lo requieran.

Atrium, además, ofrece servicios de atención de llamadas, gestión administrativa y análisis de agenda, de tal manera que las empresas solo deban preocuparse por el libre desarrollo de su actividad. Esto permite que, en periodos de vacaciones, reuniones o viajes, las líneas telefónicas se mantengan activas y con una respuesta personalizada. El sistema de administración de llamadas, además, ayuda a organizar recados, información solicitada por los usuarios y demás requerimientos que se presenten. Para compañías que no necesitan de un espacio físico, Atrium ofrece una oficina virtual que permite atender a una clientela de pequeña, mediana o gran envergadura, ofreciendo una respuesta oportuna a las necesidades del personal y de los colaboradores. La oficina virtual de Atrium está capacitada para organizar distintos requerimientos tales como la gestión de llamadas, domiciliación social, legal y comercial, reenvío de correspondencia, etc.

Domiciliación de sociedades La domiciliación es una práctica que permite a las empresas acceder a una dirección prestigiosa y con buena localización. Dentro de los servicios de gestión de espacios de oficina ofrecidos en Atrium, se encuentra la posibilidad de domiciliar cualquier negocio en una ubicación comercial dispuesta para la atención de clientes y la recepción de correspondencia.

El centro de negocios Atrium ofrece servicios que facilitarán la gestión interna de los negocios y potenciarán las funciones, para que así las compañías se puedan concentrar en lo específico de sus labores, delegando funciones organizacionales.