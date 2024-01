Entrevista al fundador de AJGR Fashion Consulting

AJGR Fashion Consulting es una consultoría moda dedicada al asesoramiento integral de empresas de moda y fundada por A. Javier Gómez Rivas, quien cuenta con una dilatada experiencia en la industria textil y de lujo. En esta entrevista, explica un poco más sobre la historia de su empresa y los servicios que ofrece.

¿Qué le hizo decidirse a crear AJGR Fashion Consulting?

Después de varias décadas trabajando en Loewe como director técnico, responsable del desarrollo de las colecciones de hombre y mujer y colaborando en multitud de proyectos con marcas del grupo LVMH, he llegado a desarrollar una amplia visión y expertise sobre el sector y sus procesos. Esto despertó en mí un deseó de ir más allá y abordar nuevos retos, aplicando mis conocimientos a la industria española con una perspectiva y visión más internacional.

Algunos de mis objetivos principales eran: enfocarme en desarrollar y fortalecer la propuesta de valor de las empresas, detectar oportunidades de mejora para hacer más competitivas las marcas, abordar los problemas de vestibilidad, definición de la oferta, solventar problemas de calidad en el producto y servicio y acompañar a las marcas en el proceso de evolución.

Por otro lado, otra de mis preocupaciones era la situación actual del sector en España y las dificultades a las que deben enfrentarse multitud de nuevos creadores y startups que quieren desarrollar sus proyectos de moda. La falta de un sistema educativo de calidad para canalizar el talento y el escaso apoyo gubernamental al sector me hace dedicar gran parte de mi tiempo a trabajar y colaborar en este tipo de proyectos.

¿Qué características diferencian a AJGR Fashion Consulting del resto de las agencias de asesoramiento del sector?

En AJGR Fashion Consulting, somos expertos en ofrecer servicios de consultoría estratégica y asistencia técnica cubriendo las diferentes necesidades de conocimiento técnico aplicado a la cadena de valor. Especialmente en la definición de valores de marca, imagen corporativa, diseño, desarrollo de colecciones y producción.

Por otro lado, creo que una de las cosas que más nos diferencia es la creatividad con la que abordamos las dificultades y la aplicación de la experiencia práctica para simplificar procesos, encontrando soluciones concretas y ad hoc en cada desafío. Trabajamos buscando la oportunidad en la excelencia y evolución de las marcas para adaptarlas a las nuevas necesidades de un mercado en continuo cambio, preservando su ADN.

La experiencia vital nos obliga a adaptarnos al entorno y lo hacemos de forma natural, mostrando al mundo en cada etapa de nuestra vida la mejor versión de nosotros mismos. En las marcas, ocurre lo mismo y para ello hay que ser conscientes que la evolución es una necesidad no una opción. Por ello es vital tener en cuenta el relevo generacional, las nuevas generaciones necesitan recibir un mensaje de marca y producto contemporáneo que conecte con la realidad.

¿Por qué AJGR Fashion Consulting se enfoca en la implementación de la creatividad en la cadena de valor de las empresas?

Para AJGR Fashion Consulting, la creatividad es la madre la ciencia, es lo que nos diferencia y lo que nos hace evolucionar encontrando soluciones a nuevos retos.

Si pensamos en los grandes logros de la humanidad y en todos los profesionales de éxito en cualquier campo, veremos que la esencia de la evolución está en la creatividad, siendo la herramienta fundamental que ha marcado la diferencia.

La capacidad de imaginar y visualizar formas diferentes de hacer las cosas, nos abre las puertas a nuevas formas de encontrar soluciones y gestionar los cambios.

¿Cuál ha sido el proyecto más complejo que ha tenido que asesorar?

Cuando acepto un proyecto busco algo que lo haga diferente al anterior, nunca solapo proyectos con mismas características, desgraciadamente tengo que sacrificar algunas propuestas, ya que mi forma de trabajar y mi implicación personal no me permite atender toda la demanda.

Aunque pueda parecer contradictorio con el modelo comercial de una agencia prefiero trabajar la calidad y no la cantidad.

Actualmente, estoy inmerso en un proyecto de creación de una marca 360º, en el que piloto la creación y desarrollo de toda la cadena de valor. En este caso llego a asumir también la dirección creativa. La complejidad es muy alta, ya que aparte de diseñar la estructura de la empresa y el universo de marca, acompaño a mi cliente en la ejecución técnica de la colección, patronaje, diseño, producción y comunicación.

Desde su punto de vista, ¿cuáles son las características que debe tener una empresa de moda exitosa?

Pienso que no hay una fórmula escrita para el éxito, pero sí podemos hablar de unas claves para poder alcanzarlo, todo dependerá al final de la forma en que se gestione la cadena de valor.

Toda marca que quiera ser competitiva debe trabajar en el desarrollo de los conceptos de exclusividad, calidad, innovación, creatividad y generación de experiencias diferenciadoras. Midiéndose con la competencia y buscando a través de la creatividad su valor diferencial.

Defina el papel de una agencia de asesoramiento integral para las empresas de moda.

Independientemente de las necesidades específicas de cada cliente, una agencia debe acompañar con un asesoramiento honesto y práctico, no debe perderse en informes interminables para justificar un trabajo con el que el cliente no sabe bien qué hacer al final. Una agencia debe aportar soluciones que se materialicen en acciones concretas, y sobre todo acompañar a sus clientes en la implementación de las mismas.

Es imprescindible que las agencias cuenten con un conocimiento técnico mínimo necesario sobre toda la cadena de valor y sobre todo no basar sus servicios en el recruiting de perfiles recurrentes sobre los que no pueden responder al 100%.

En la gestión de cada proyecto es necesario que una misma persona actúe como hilo conductor, con el conocimiento necesario para supervisar y liderar todo el proceso para conseguir los objetivos establecidos.

Una agencia debe tener la capacidad de identificar la raíz del problema más allá de lo que parece a simple vista, debilidades enmascaradas en diferentes eslabones de la cadena pueden condicionar el éxito del proyecto.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que como agencia han experimentado desde su fundación?

Realmente, cada proyecto nuevo supone un gran desafío, nuestros clientes acuden a AJGR Fashion Consulting buscando soluciones para desarrollar sus proyectos de forma diferente, buscan el valor diferencial, por lo que cada proyecto es un mundo y cada mundo deber tratado de una forma distinta.

Recuerdo al principio un proyecto que supuso un gran reto, fue diseñar un concepto de colección exclusiva de Prêt à Porter denominada Made in Spain para comercializarla en un evento social en Tokio. Este proyecto debía contar con tres elementos clave: diseño español, producción local y materiales exclusivos: sedas Italianas, lanas de llama de la Puna Argentina y cashmere de Mongolia.

Para materializar el proyecto contábamos con 4 meses en los que hubo que coordinar diseño, compras de materiales, patronaje, muestrario y producción, todo esto siguiendo un estricto calendario. Diariamente, teníamos que reportar de los avances y problemas al grupo japonés. Fue muy complicado mantener una comunicación fluida con proveedores y cliente teniendo en cuenta el desfase horario entre España, Japón, Buenos Aires y Mongolia.

Finalmente, y teniendo en cuenta todas las dificultades, mi mayor satisfacción fue cuando recibí un email de agradecimiento del responsable del grupo Integralkk calificando el proyecto de un éxito comercial sin precedente.