El gestor profesional de los canales de denuncia se presenta como la nueva profesión

En el mundo empresarial actual, los canales éticos se han convertido en una herramienta esencial para mantener la integridad y la transparencia. La aprobación de la Ley 2/2023, de Protección al Informante, ha generalizado su uso en la empresa y en las administraciones públicas. Las administraciones públicas y las grandes empresas ya tienen departamentos específicos de cumplimiento legal. En algunos casos, como el de grandes compañías de comunicación, sometidas al escrutinio internacional, tienen más de 50 personas en el departamento.

Pero, desde el 1 de diciembre, estos canales son obligatorios en las empresas de más 50 trabajadores, en aquellas que tienen planes de igualdad y en las sometidas a establecer medidas contra el blanqueo de capitales, y se han establecido fuertes multas, 600.000 euros, por no tener un sistema interno de información. Es decir, están llegando a la pequeña y mediana empresa. Y en esta tipología de empresa, cuyo personal se caracteriza por la multifuncionalidad, no se pueden permitir el lujo de tener una canal exclusivo y una persona dedicada al compliance. Estas empresas prefieren el ahorro de costos y la gestión profesional. Y, así, lo delegan en asesorías, despachos profesionales y gestorías que, haciendo uso del software de gestión compartida de LEX Program denominado LEX CANAL, pueden realizar una gestión profesional eficaz, evitando las fuertes sanciones por las gestiones negligentes y no confidenciales.

La eficacia de estos canales depende en gran medida de quién los gestiona, y es aquí donde entra en juego el papel de un gestor profesional del sistema interno de información.

Las ventajas clave de un gestor profesional del canal de denuncias Un gestor profesional aporta una serie de ventajas clave a un canal de denuncias:

Experiencia y conocimientos. Un gestor profesional tiene la formación y la experiencia necesarias para manejar adecuadamente las denuncias. Esto incluye la capacidad para evaluar la gravedad de una denuncia y tomar las decisiones correspondientes, determinar la mejor manera de investigarla y asegurarse de que se tomen las medidas adecuadas, para cumplir con las obligaciones de la Ley de Protección al Informante.

Imparcialidad. Un gestor profesional es independiente y puede gestionar las denuncias de manera objetiva, imparcial y autónoma, tal como prescribe la ley. Esto es especialmente importante en casos en los que la denuncia implica a altos directivos o a otras personas con poder en la organización.

Confidencialidad. Un gestor profesional entiende la importancia de mantener la confidencialidad de las denuncias. Esto ayuda a proteger a los denunciantes de posibles represalias y a asegurar que se sientan cómodos al presentar una denuncia.

Cumplimiento normativo. Un gestor profesional está al tanto de las leyes y regulaciones pertinentes y puede asegurarse de que el canal de denuncias cumpla con todas las normativas aplicables.

Mejora continua. Un gestor profesional puede ayudar a mejorar continuamente el canal de denuncias mediante la identificación de áreas de mejora y la implementación de cambios necesarios.

Las asesorías, gestorías y los despachos de abogados realizan la gestión compartida con LEX CANAL Estos nuevos gestores profesionales van a reciclarse o incorporarse a asesorías, gestorías o despachos de abogados, haciendo uso del software de gestión compartida de LEX Program denominado LEX CANAL. Esta herramienta es uno de los pocos softwares españoles que implementan un sistema interno de información de gestión compartida. Ha sido creado pensando en el gestor profesional, como lo son las asesorías, gestorías, despachos de abogados, asociaciones y mancomunidades de ayuntamientos.

LEX Program es una reconocida empresa de creación de software de compliance y protección de datos con ciberseguridad. De hecho, cuando era startup fue premiada por el Instituto de Ciberseguridad Español, INCIBE.