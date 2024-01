Desarrollo de apps y soluciones web, las tendencias del sector con KCram Solutions

La transformación digital de las empresas es tanto una realidad como una necesidad. Esto último, se debe a que la incorporación de herramientas tecnológicas es vital para competir en mercados cada vez más competitivos.

Hoy en día, las organizaciones recurren al apoyo de empresas como KCram Solutions para acceder a aplicaciones y otros elementos que permiten optimizar procesos y mejorar rendimientos.

En la siguiente entrevista, un representante de esta empresa comenta el panorama actual, las tendencias y algunas previsiones a futuro sobre el desarrollo de apps y otras soluciones web.

¿Por qué hoy en día las aplicaciones móviles son tan importantes? ¿Es cierto que la tendencia actual es que cada empresa tenga su aplicación propia?

Actualmente, existen dos factores a tener en cuenta, el primero es que el conjunto de la población está acostumbrada a disponer del móvil a lo largo del día, si necesitan consultar algo, acceden al móvil: horarios de transporte, noticias, resultados de deportes…

Por otro lado, vivimos en la era de la inmediatez, todo lo queremos ya, es por eso por lo que han surgido tantos servicios online. Esta inmediatez es determinante en los usuarios, si tenemos una empresa de autobuses, el usuario puede acceder al horario de autobuses mediante el navegador y en la página de la empresa, esto supone varios pasos para el usuario:

Abrir el navegador

Buscar en el navegador la empresa

Acceder a la web de la empresa

Acceder a la sección de horarios de la web

En cambio, con una aplicación, como está orientada al usuario podemos poner el horario como pantalla de inicio, lo cual reduce el tiempo de operación del usuario, le estamos ahorrando tiempo al usuario. Depende del sector, se puede decir que la tendencia sí es la creación de aplicaciones propias por parte de la empresa. Esto les supone un nuevo canal con sus clientes y/o trabajadores.

Ustedes trabajan integrando inteligencia artificial para automatizar distintos procesos. ¿Podría comentar cuál es el alcance y las ventajas de esta tecnología?

La inteligencia artificial es un campo que está siendo explotado mucho actualmente en muchas áreas. En nuestro caso, se usa para el procesado de emails y archivos de monitoreo, nos permite obtener la información y adaptarla para que se pueda entregar a un CRM o gestor de ticket para que lo procese. La integración de esta tecnología ayuda a reducir tiempo y costes de personal en aquellas tareas que sean repetitivas.

Una de las características de KCram Solutions es el trabajo con tecnologías de vanguardia y de desarrollo reciente. ¿Cuál es la política de la empresa con respecto a esto?

Uno de los errores más comunes de las empresas es quedarse con una sola tecnología, ya que esto determina drásticamente su mercado. Por nuestra parte, queremos poder incorporar el máximo de proyectos, por esto es por lo que siempre estamos pendientes de las nuevas herramientas que salen e intentamos usarlas en nuestros proyectos. Esto se refleja siempre en una reducción de tiempo de desarrollo.

Actualmente, el equipo de esta compañía emplea tecnologías como ReactJs, Angular y Vuejs, entre otras. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con estas herramientas?

Este tipo de tecnologías nos proporcionan un flujo de trabajo orientado a la reutilización de código que nos evita el código duplicado y mejora la estructuración de proyectos. Estos dos simples conceptos suponen una reducción significativa en el tiempo de desarrollo, lo cual nos permite reducir costes.

¿Es cierto que cuentan con planes especiales de financiación para proyectos de nuevas empresas?

Nosotros también tuvimos un comienzo, al igual que toda empresa, y sabemos de antemano lo difícil que es empezar, y lo importante que es la presencia online para poder conseguir clientes. Es por esto que decidimos crear planes de financiación personalizados, para poder adaptarnos al cliente. Para ellos supone poder disponer de ese dinero para poder comprar inventario o herramienta. No es lo mismo pagar 1.000 € por una web cuando se ha iniciado que 100 € durante 10 meses. Las pymes y autónomos ya han sufrido mucho con el covid, lo que toca es intentar darles opciones, no más problemas.

También patrocinan a un equipo de baloncesto. ¿Por qué decidieron hacer eso?

Principalmente, porque somos una empresa pequeña que intenta darse a conocer en la sociedad, pero también porque nuestro equipo está formado por jóvenes programadores y la tendencia actual es de una vida sana, por lo que la mejor forma de fomentar el deporte era colaborando con el equipo. Otra razón fue el plan de colaboración social que tiene el equipo y el esfuerzo que ponen en avanzar con él, no solo entrenan jóvenes, intentan aportar en todo lo que pueden al bienestar social, dando servicio de entrenamiento a colegios dónde el presupuesto no llega.

Estos tipos de proyectos son los que, desde KCram Solutions queremos apoyar.

¿Cuáles son las próximas tendencias que están viendo en cuanto a aplicaciones móviles?

La principal diríamos que la integración de inteligencia artificial a aplicaciones móviles, bien sea para enriquecer la experiencia de usuario como para disponerla como asistente. Actualmente, ya se está integrando inteligencia artificial a nivel de sistema operativo, en Android lo veremos pronto y en dispositivos de escritorio también.

Otra rama que está fraguando es todo el tema de identidad digital, la integración de blockchain para disponer de credenciales identificativos, por ejemplo, el DNI, en una aplicación móvil, todo esto apoyado con tecnología de biometría.

¿Por qué es rentable para una empresa invertir en el diseño de herramientas web?

Una empresa se divide en varios flujos de procesos que se agrupan por departamentos, cada departamento tiene sus necesidades y usa sus propias aplicaciones. El disponer de una herramienta común puede marcar la diferencia en el coste de la empresa. Por ejemplo, un ERP proporciona una visión general del estado de la empresa en un mismo lugar.

Con el soporte de KCram Solutions, una empresa puede acceder al diseño de aplicaciones a medida y otras soluciones web. Como ha explicado el representante de esta firma, esto permite reducir costes, optimizar procesos y conseguir mejores resultados.