La formación de docencia en ajedrez en Madrid Chess Academy

El ajedrez es uno de los juegos más populares en todo el mundo, debido a que no solo es extremadamente divertido, sino que, además, cuenta con un alto grado de complejidad técnica, y requiere de estrategia.

Cada vez son más los que se interesan en aprender este juego, por lo que un profesor de ajedrez tiene hoy en día mayor demanda. Actualmente, es posible formarse como profesor gracias a Madrid Chess Academy, una academia de ajedrez en Madrid que, entre otras cosas, ofrece formaciones especializadas de docencia en ajedrez. De esta manera, quienes deseen formarse como profesores podrán hacerlo allí, de la mano de verdaderos expertos en este extraordinario juego.

Formación de docencia en ajedrez Madrid Chess Academy es una academia que se dedica exclusivamente al ajedrez, que ha llegado con proyectos novedosos en el entorno del ajedrez educativo. Pero, además de eso, también está muy involucrada en todo lo que tiene que ver con el ajedrez deportivo y de alta competición, preparando a sus estudiantes para algunos de los mejores torneos que existen hoy en día.

La academia se dedica fundamentalmente a la enseñanza del juego en todos los niveles, ya sea escolar, como extraescolar, pero también a árbitros, monitores y, por supuesto, docentes.

De hecho, ahora mismo ofrece formación especializada a todo aquel que quiera convertirse en profesor de ajedrez, para así enseñar a otros en cualquiera de estos niveles. Este curso está especialmente dirigido a los docentes de colegio, ya sea a nivel infantil, de primaria o secundaria.

¿Qué se enseña en estas formaciones de ajedrez para docentes? La formación está pensada para preparar al docente en el juego inteligente del ajedrez, las mejores estrategias, movimientos, etc. Pero, además, también está orientada a enseñar cómo aprovechar el ajedrez de tal manera que contribuya en el desarrollo integral de sus estudiantes.

En estas formaciones a docentes se les enseña, por ejemplo, lo que es el ajedrez y su relación con la psicomotricidad, así como el ajedrez y la programación informática, para alumnos de nivel infantil, de primaria y de secundaria. Además de eso, se prepara también al docente con herramientas y estrategias que no solo le permitan jugar bien al ajedrez, sino también poder enseñarlo de tal manera que se garantice el óptimo aprendizaje de sus estudiantes.

Actualmente, Madrid Chess Academy cuenta con un sitio web donde se puede encontrar mucha más información acerca de su formación para profesores, así como también su formación para árbitros, sus proyectos para este año relacionados con el ajedrez, próximos eventos y mucho más.